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強生：烏克蘭必勝 沒有人能要求烏方妥協

中央社記者陳韻聿倫敦3日專電
英國首相強生(螢幕)透過視訊，表示烏克蘭一定會、也必須勝利，烏克蘭總統澤倫斯基(前)聆聽。(美聯社)
英國首相強生(螢幕)透過視訊，表示烏克蘭一定會、也必須勝利，烏克蘭總統澤倫斯基(前)聆聽。(美聯社)

英國首相強生今天對烏克蘭國會表示，烏克蘭一定會、也必須勝利；烏克蘭有權主宰自己的命運，沒有人可以、或應該強迫烏克蘭接受任何要求，英國對自己是烏克蘭友人感到驕傲，也將接受烏克蘭的建議和引導。

強生（Boris Johnson）說，他很驕傲宣布大使西蒙斯（Melinda Simmons）已回到基輔（Kyiv）重啟大使館，英國未來數周將提供「硫磺」（Brimstone）反艦飛彈和「風暴者」（Stormer）防空系統，另外還有總額達3億英鎊（約3.7億美元）的新一波軍援。

他強調，英國將持續支援烏克蘭，項目包括武器、財政和人道救助，直到達成長期目標：鞏固烏克蘭防衛，以期無人膽敢再攻擊烏克蘭。

他說，這場戰爭沒有道德模糊地帶，是民主與暴政、自由與壓迫、對與錯、善與惡的對決，因此「烏克蘭必須勝利」，英國將竭盡所能讓烏克蘭重獲自由獨立與主權。

強生在基輔時間約中午透過視訊對烏克蘭國會發表長約15分鐘的演說。根據唐寧街10號和烏克蘭國會事後提供的影片，強生站著聆聽烏克蘭國會議場響起的國歌、與議員們一同默哀一分鐘悼念戰爭犧牲者，並在演說後接續聆聽在國會現場的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的發言。澤倫斯基稱英、烏是「兄弟之邦」。

影片來源：YouTube The Telegraph

烏克蘭國會議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）推文表示，「我從沒在單場演說看過這麼熱烈的起立鼓掌；烏克蘭確實很幸運有英國這樣的朋友」。現場可見議員高舉英國國旗。

強生在演說提到，俄軍正犯下戰爭罪，且士兵們不再能以「不知情」為藉口。他強調，英國將竭盡所能要俄軍為戰爭罪行負起責任。

強生表示，在這個充滿不確定、恐懼與懷疑的時刻，他要向烏克蘭說，「烏克蘭必勝」、「烏克蘭必自由」。

他說，當他去年得知俄軍在與烏克蘭接壤的邊境集結，他感到既恐懼又困惑，因為他曾造訪基輔數次，了解烏克蘭人有多珍惜、熱愛自由，克里姆林宮顯然徹底誤判。

強生指出，他一直告訴所有願意聽的人，烏克蘭「一定會奮戰到底」，烏克蘭將是正義的一方。不過，依然有人寧願相信莫斯科的宣傳，認為俄軍必能在數天內輕取基輔。

強生問，「你們還記得這些人說了什麼吧」，相信俄軍必勝的人向澤倫斯基提供安全通道、要協助他離開烏克蘭，但澤倫斯基說，不，謝了。同樣的一群人也建議烏克蘭國會在波蘭、英國等其他國家另起爐灶，進行改革以重新開始。強生說，他當時拒絕接受相關提案。

他指出，烏克蘭人如今證明相信俄軍必勝的人「徹底錯誤」，其中包括預測烏方將潰敗的軍事專家們。

強生接著細數烏克蘭全國齊心抗敵的事蹟，包括農民用拖拉機搶奪俄軍坦克，民眾在俄軍占領區從未放棄上街集會抗議，以及烏軍以雄獅般的勇氣與精力頑抗目前有3倍人數優勢的敵軍。

「你們讓俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）堅不可摧的神話狠狠破滅」，「普亭所謂勢不可擋的戰爭機器遇上烏克蘭難以動搖的愛國精神，只能應聲崩壞」。

烏克蘭人的堅毅與犧牲已證明，坦克和槍砲無法壓制為自由獨立而戰的民族。強生引用英語格言表示，烏克蘭人證明，「狗打鬥勝負不取決於體型，而取決於鬥志

」。

他說，「這是烏克蘭最美好的時刻」，呼應已故首相邱吉爾（Winston Churchill）在第二次世界大戰期間對英國國會所言。

強生提到，像普亭這樣的專制統治者權力不受箝制，因此容易給自己和國家製造嚴重錯誤與災難，但普亭決定侵略烏克蘭而導致的駭人後果，卻也是對民主防護機制的有效宣傳。

強生4月曾造訪基輔並與澤倫斯基在街頭漫步、與民眾互動。他今天說，親眼見證烏克蘭人民的英勇和犧牲後，他認為「像他這樣的外人」沒有資格輕言停戰條件，要求烏克蘭放棄特定領土或與普亭達成妥協。

他說，作為烏克蘭的友人，「我們必須對2014年發生的事感到慚愧」。

2014年，俄羅斯兼併烏克蘭克里米亞（Crimea），進而軍事占領烏東頓巴斯地區（Donbass），當時國際社會的譴責和制裁對俄羅斯衝擊有限，且烏克蘭還在遭西方施壓的情況下，與莫斯科展開和談、停止奪回失土的軍事行動。

強生坦承，「我們太晚瞭解實情」，在制裁普亭方面，西方也「集體失敗了」。他強調，「我們不能再犯同樣的錯誤」。

烏克蘭 英國 普亭

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