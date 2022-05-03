前所未有...最高法院草稿外洩 重創大法官威信

聯邦最高法院意見書草稿外洩，震驚各方，圖為警衛在最高法院前加強戒備，阻擋抗議民眾。（美聯社）

聯邦最高法院意見書草稿外洩，顯示最高法院將推翻1973年攸關婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」判例。觀察家指出，此事將引發最高院 地震，不但重創大法官 威信，而且會使大法官之間信任崩毀。

英國衛報華府特派員史密斯說，最高院洩密「前所未有，令人震驚」，是最高院史上「最嚴重的安全漏洞」。

聲譽卓著的新聞與分析網站「最高法院部落格」（SCOTUSblog）推文說，這件事「無疑會引發最高院地震，摧毀大法官與職員之間的信任，這次洩密罪大惡極」。

BBC指出，最高法院大法官在美國歷史上一向是高高在上的頒布他們的意見，這次洩密事件，可能永久打破此一超然形象。

這對美國司法有何影響，仍待觀察。不過，可以確定的是，大法官之間原本相互信任的情誼，恐將不再。

美國近年來頻頻發生打破民主制度慣例的事件。前總統川普敗選不認輸，還鼓動支持者衝撞國會，已讓美國民主制度蒙羞。如今連最高法院都發生前所未見的洩密，有如接二連三的地震把民主制度的貴重物品相繼震落。

關於洩密動機的猜測四起。有一說是，一位自由派大法官的書記員想藉由洩密，讓公眾對保守派大法官施壓，繼而改變判決。

另一說是一位保守派大法官洩密，想讓大眾在案子宣判前預做心理準備，減輕判決對社會的衝擊。

Politico表示，是從一名熟悉最高院和意見書草稿的人士獲得資料，草稿共98頁，包括31頁的附件，有118個註腳。

爾灣加州大學法律教授哈森說，洩密者不見得支持墮胎，「洩密如果能轉移焦點，從討論最高院洩密的危害，變成討論墮胎合法性，事實上有助於未來多數大法官推翻羅訴韋德案判例」。

丕優民調顯示，約七成美國人反對推翻羅訴韋德案判例。目前不清楚這個議題是否會在今年11月期中選舉促進選民投票。

力求保住眾院控制權的民主黨，希望這個議題能激發選民投票支持。部分民主黨人2日深夜就用Politico的報導募款。不過，自從最高院做出羅訴韋德案判例近50年來，墮胎議題比較容易促使反墮胎選民投票。