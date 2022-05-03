我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「馬某」被捕引聯想 中國學者：馬雲五一在種樹

紐約皇后學院首位華人校長 吳華揚要用文字語言改變世界

前所未有...最高法院草稿外洩 重創大法官威信

編譯李京倫／綜合報導
聯邦最高法院意見書草稿外洩，震驚各方，圖為警衛在最高法院前加強戒備，阻擋抗議民眾。（美聯社）
聯邦最高法院意見書草稿外洩，震驚各方，圖為警衛在最高法院前加強戒備，阻擋抗議民眾。（美聯社）

聯邦最高法院意見書草稿外洩，顯示最高法院將推翻1973年攸關婦女墮胎權的「羅訴韋德案」判例。觀察家指出，此事將引發最高院地震，不但重創大法官威信，而且會使大法官之間信任崩毀。

英國衛報華府特派員史密斯說，最高院洩密「前所未有，令人震驚」，是最高院史上「最嚴重的安全漏洞」。

聲譽卓著的新聞與分析網站「最高法院部落格」（SCOTUSblog）推文說，這件事「無疑會引發最高院地震，摧毀大法官與職員之間的信任，這次洩密罪大惡極」。

BBC指出，最高法院大法官在美國歷史上一向是高高在上的頒布他們的意見，這次洩密事件，可能永久打破此一超然形象。

這對美國司法有何影響，仍待觀察。不過，可以確定的是，大法官之間原本相互信任的情誼，恐將不再。

美國近年來頻頻發生打破民主制度慣例的事件。前總統川普敗選不認輸，還鼓動支持者衝撞國會，已讓美國民主制度蒙羞。如今連最高法院都發生前所未見的洩密，有如接二連三的地震把民主制度的貴重物品相繼震落。

關於洩密動機的猜測四起。有一說是，一位自由派大法官的書記員想藉由洩密，讓公眾對保守派大法官施壓，繼而改變判決。

另一說是一位保守派大法官洩密，想讓大眾在案子宣判前預做心理準備，減輕判決對社會的衝擊。

Politico表示，是從一名熟悉最高院和意見書草稿的人士獲得資料，草稿共98頁，包括31頁的附件，有118個註腳。

爾灣加州大學法律教授哈森說，洩密者不見得支持墮胎，「洩密如果能轉移焦點，從討論最高院洩密的危害，變成討論墮胎合法性，事實上有助於未來多數大法官推翻羅訴韋德案判例」。

丕優民調顯示，約七成美國人反對推翻羅訴韋德案判例。目前不清楚這個議題是否會在今年11月期中選舉促進選民投票。

力求保住眾院控制權的民主黨，希望這個議題能激發選民投票支持。部分民主黨人2日深夜就用Politico的報導募款。不過，自從最高院做出羅訴韋德案判例近50年來，墮胎議題比較容易促使反墮胎選民投票。

美國最高法院可能推翻墮胎權判例，支持和反對墮胎權人士2日在最高法院門前示威，各持...
美國最高法院可能推翻墮胎權判例，支持和反對墮胎權人士2日在最高法院門前示威，各持己見。（路透）

大法官 高院 墮胎

上一則

烏克蘭情報首長：俄羅斯5月9日宣布大規模動員

下一則

強生：烏克蘭必勝 沒有人能要求烏方妥協

延伸閱讀

新聞周刊：墮胎權判例推翻後 同婚法案恐為下一個目標

新聞周刊：墮胎權判例推翻後 同婚法案恐為下一個目標
推翻下級法院 波士頓禁升旗爭議 最高法院裁定違憲

推翻下級法院 波士頓禁升旗爭議 最高法院裁定違憲
CNN：羅訴韋德案恐被推翻 將影響期中選舉婦女票動向

CNN：羅訴韋德案恐被推翻 將影響期中選舉婦女票動向
影響婦女合法墮胎權 最高法院將推翻羅訴韋德案

影響婦女合法墮胎權 最高法院將推翻羅訴韋德案

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
全美亞太裔傳統月5月展開。亞太裔華人占最多人數。圖為來自不同地區的移民在紐約市宣誓入籍。(Getty Images)

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

2022-05-02 09:56
美國一些中小型城市正吸引居民入住，成為新興房市熱點。(美聯社)

「買得起」成最優先考慮 美國小城房市崛起

2022-05-01 13:12
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

2022-05-02 21:51
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57

超人氣

更多 >
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴
經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險
巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅

巴菲特教你這種人生最佳投資 抗通膨又不用繳稅
紐約布魯克林8大道住宅火災 數十華裔租戶逃離

紐約布魯克林8大道住宅火災 數十華裔租戶逃離