2022世界新聞自由指數 台灣進步5名 香港、中國末段班

圖為香港一處書報攤。(美聯社)

無國界記者組織今天發布2022「世界新聞自由指數」，台灣排名由去年第43升至第38，領先南韓和日本；中國排名第175；香港 則暴跌至第148名。

法新社報導，無國界記者組織（Reporters Without Borders）警告，未加規範的線上內容散布不實訊息與政治宣傳，加劇全球政治分裂和國際緊張情勢，甚至助長俄羅斯入侵烏克蘭 。

無國界記者組織指出，民主社會因社群媒體散布不實訊息，以及更多評論媒體追求所謂的「福斯新聞模式」（Fox News model）而更趨分裂。福斯新聞是美國備受爭議的右翼電視台。

與此同時，嚴格控制媒體的專制獨裁政權利用「不對稱」的地位對民主發動「宣傳戰」，加劇民主政體內部對立。

無國界記者組織在5頁報告摘要中寫道：「這兩個層級的兩極化，更助長了緊張情勢升高。」

報告還指出，國營媒體壓倒性掌控、獨立媒體漸失生存空間的俄羅斯，就是在宣傳戰之後入侵烏克蘭。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）表示：「獨裁當局創造媒體武器，剝奪公民知的權利，更造成了國際緊張升高，可能導致最慘重的戰爭。」

他還說，西方媒體「福斯新聞化」也對「民主政體構成致命危險，因為這會破壞公民和諧以及寬容的公共辯論的根基」。

德洛瓦敦促各國採行適切的法律框架，保護民主政體的線上資訊空間。

無國界記者組織今年針對180個國家與地區記者享有的自由度排名，發布「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index），發現28國情況「非常糟」，倒數幾國包括北韓（第180名）、厄利垂亞（第179名）、伊朗（第178名）、緬甸（第176名）、中國（第175名）。

俄羅斯和盟邦白俄羅斯 則分居155與153名。

香港暴跌68名來到148名，反映北京當局利用立法箝制港人，讓香港與世界其他地方斷絕聯繫的做法。

北歐國家則再次名列前茅，挪威、丹麥和瑞典排名前3，都是表達自由蓬勃發展的民主模範。

台灣從去年排名第43升至第38名，領先南韓（第43名）和日本（第71名）。