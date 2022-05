強生將率先向烏克蘭國會演說 宣布3億英鎊軍援

英國首相強生(左)預計3日向烏克蘭國會發表視訊演說,將宣布3億英鎊的軍援。圖為強生4月造訪烏克蘭與總統澤倫斯基(右)會面。(取材自臉書)

英國 首相強生今天將向烏克蘭 國會發表視訊演說,是俄烏戰爭2月爆發以來第一位這麼做的領袖。他將宣布總額達3億英鎊的新一波對烏軍援,強調英國對身為烏克蘭盟友感到自豪。

強生(Boris Johnson)的演說主題是「這是烏克蘭最美好的時刻」(This is Ukraine's finest hour),呼應已故首相邱吉爾(Winston Churchill)1940年對英國國會演說的主題「這是他們最美好的時刻」(This was their finest hour)。

邱吉爾當時說,「讓我們勇敢地承擔責任,以期若大英帝國及其聯邦存續千年,人們將說:『這是他們最美好的時刻』」。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)曾在3月8日對英國國會發表視訊演說,創外國領導人在下議院院會議場發表演說首例。由於烏克蘭捍衛自由、抵抗威權擴張的決心與能力不凡,在守衛自由世界防線的重大角色堪比第二次世界大戰期間的英國,國際社會有意見認為澤倫斯基堪稱21世紀的邱吉爾。

澤倫斯基3月對英國國會演說時曾引用邱吉爾的「我們將在沙灘上戰鬥」等名言,重申烏克蘭強大的作戰意志。俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭,造成二戰以來對歐洲最大的安全威脅,並引發全球效應。

英國首相辦公室表示,強生今天將在演說期間宣布新一波對烏軍援,總額達3億英鎊(約合新台幣111億元),項目包括電子戰設備、反電池雷達系統、衛星定位電波干擾設備,以及數以千計的夜視裝備。

此外,回應烏克蘭政府請求,英國將在未來數週向烏國運送重型吊升系統,以支援遭孤立的武裝部隊,以及10餘輛豐田(Toyota)越野車,協助保護烏東地區的文官,並自前線撤離平民。

英國首相辦公室指出,強生將在演說提到,當英國在二戰期間面臨遭敵軍入侵威脅,英國國會一如烏克蘭國會,持續舉行會議不輟,而人民展現的團結與決心讓英國得以化重大危機為史上最美好時刻。

強生將強調,當前是烏克蘭最美好時刻、是注定將流芳萬世的烏克蘭歷史偉大篇章,「你們的子孫將說,烏克蘭人給世界上了一課:相較於堅守自由的人們的道德力量,侵略者的蠻橫暴力根本不算什麼」。