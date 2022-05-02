經濟衰退示警 預留存款、適度投資…專家教你理財避險

經濟專家都預測當前經濟將出現衰退，建議手上多留現金，至少預留生活幾個月的存款。(美聯社)

雖然當前經濟依然熱絡，但是從烏俄戰爭到聯準會願意為抑制通膨而讓經濟降溫，都讓經濟再次衰退的可能性不能排除；有線電視新聞網(CNN)引述多名理財專業人士整理報導，一般民眾該如何為可能的經濟衰退做準備。

為了確保財務狀況的安全，報導建議民眾應當要好好把握當前的就業 榮景，當前固然是尋求更好的工作及收入的好時機，但當這份機會到手後就不要輕易拋棄；因為如果經濟衰退，就業榮景可能會迅速反轉。

再來是不能忽視流動性的資產，也就是現金在應對緊急支出或其他變故的重要性；理財專家們普遍認為，民眾至少應該預留足夠生活幾個月的存款；若是已經或鄰近退休者，儘管有年金可領，但還是建議預留足夠生活一年以上的存款。

理財專家還建議，若有意趁著當前火熱房市的時候拋售房產者，現在是個好機會，而且可能動作要快，因為隨著房貸利率上升，未來市場對房屋的需求很可能會降溫。

儘管如此，但考慮到通膨後，手中的現金通常只會愈來愈薄，因此適度的投資 依然必要；這時候首先應考慮的是自身的經濟狀況能夠承受多大的風險，畢竟為避免夠生活幾年的現金因通膨而貶值，結果卻全部在股市中虧損殆盡是划不來的。

再來就是隨著股市榮景可能降溫，民眾可能需要改變投資組合，例如在選股的時候，將重心從成長股轉向價值股，或是透過共同基金投資股票 較為安全。

此外，理財專家也建議近期進場波動性較低、且經濟衰退時收益率比股票更高的債券市場，投資時間約二至四年。

理財專家也建議，就算手頭有一筆現金，投資的時候也應該逐步小額投入，而不是一口氣押注全部資金，以分散風險，尤其是在頭條新聞瞬息萬變，瀰漫市場的消息面可能每周都迥然不同的當下。

另一件重要的事情是，在心態上不要隨著如通膨、戰爭、聯準會等起舞，做出情緒性反應；更不要因一時的虧損而緊張不安、備感懊悔或信心瓦解，因為從長遠的角度來看，投資大盤依然有利可圖。

例如儘管史坦普500指數(S&P 500)雖然曾在2008年重摔38%，但從那時以來，此指數平均每年可得到11%的回報率。