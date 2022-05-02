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俄國大亨批普亭慘遭報復 被迫拋售自家銀行股權

中央社莫斯科2日綜合外電報導
俄羅斯大亨丁科夫2019年在聖彼得堡出席經濟論壇。(Getty Images)
俄羅斯大亨丁科夫2019年在聖彼得堡出席經濟論壇。(Getty Images)

俄羅斯大亨丁科夫上個月譴責俄國烏克蘭進行屠殺，並敦促西方國家協助結束戰爭。然而丁科夫向媒體表示，俄國政府已逼迫他拋售自己創辦的丁科夫銀行控股權。

「紐約時報」（New York Times）昨天報導，丁科夫（Oleg Tinkov）指出，克里姆林宮逼迫他在沒有任何協商機會的情況下，拋售自己在俄國第二大銀行「丁科夫銀行」（Tinkoff Bank）的股權。

丁科夫提到，在他對烏克蘭戰爭發表評論的隔天，俄國總統普亭（Vladimir Putin）政府聯繫丁科夫銀行的高層，並威脅若不跟丁科夫斷絕關係，銀行就會被國有化。

上周，丁科夫同意賣出他在TCS集團控股公司（TCS Group Holdings）的35%股份，給普亭的親密盟友波塔寧（Vladimir Potanin）。這家公司擁有丁科夫銀行。

丁科夫還說，他被允許交涉價格，但必須接受他們所提供的條件。

4月19日，丁科夫在社群媒體Instagram發文表示：「我看不到這場瘋狂的戰爭帶來一丁點兒好處！無辜的人和軍人都送命。」

貼文還寫：「親愛的『集體西方』，請給予普亭一個明確的出口，讓他保住面子，結束這場大屠殺。請更加理性和人道。」

雖然丁科夫是唯一一位公開反對普亭及俄烏戰爭的主要俄國商界領袖，但他聲稱有許多俄國商界和政府菁英都私下表示同意自己的觀點，但「大家都感到害怕」。

丁科夫拋售銀行股份的具體細節尚未公開，但TCS集團控股公司的市值最近來到6億5000萬美元，丁科夫可能會獲得大約2億2500萬美元。

目前丁科夫在保鑣的保護下住在一個隱密地點。

根據富比世雜誌（Forbes）估計，丁科夫在巔峰時期的身價淨值高達77億美元。

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