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阿肯色州長賀勤森：將參加2024共和黨總統初選

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阿肯色州長賀勤森：將參加2024共和黨總統初選

記者顏伶如／綜合報導
71歲的共和黨籍阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)，決定參加共和黨2024年總統初選。(美聯社)
71歲的共和黨籍阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)，決定參加共和黨2024年總統初選。(美聯社)

71歲的共和黨阿肯色州長賀勤森(Asa Hutchinson)1日接受有線電視新聞網(CNN)節目「國情咨文」(State of the Union)訪問時說，已決定參加共和黨2024年總統初選，不論前總統川普是否再度參選。賀勤森在訪問中說，自己的立場與川普「並不一致」。

賀勤森曾任前總統布希(George W. Bush)任內的聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)署長，也曾擔任阿肯色州聯邦眾議員、阿肯色州聯邦檢察官。2014年，賀勤森當選阿肯色州州長，2018年角逐連任時拿下將近三分之二票數，但由於州法規定州長任期限制，2022年任期屆滿便不得再度競選連任。

影片來源：YouTube THV11

在專訪中被問到是否考慮參加2024年共和黨總統初選時，賀勤森回答：「是的。不過當然要先把今年處理完畢。這個選項正在考慮中。」

賀勤森曾公開批評川普企圖推翻2020年大選結果及川普的選舉陰謀論。對於川普可能出馬再戰2024，賀勤森說，自己的參選打算不受川普是否再次參選影響。

談到與川普之間的差別，賀勤森說：「我已經說得非常清楚，我認為未來我們應該要有不一樣的方向，我跟他的某些支持立場並不一致，他想帶領我們國家前往的方向，也與我不同。」

他接著表示，川普為國家「做了很多好的事情」，「但我們需要走的是不一樣的方向，因此他是否再次參選，並不是我自己決策過程當中的考慮因素」。

2021年，阿肯色州州議會通過決議，對於如何對待跨性別青少年訂定某些限制，不過法案後來遭到賀勤森否決。川普曾抨擊賀勤森否絕法案，賀勤森則說法案內容涉嫌政府越權。

阿州州議會後來通過表決，推翻賀勤森的否決。當時川普曾發表聲明寫道：「老賀再見，這人完蛋了。」川普在聲明中也形容賀勤森是「無關緊要的虛有其表共和黨員」(lightweight RINO)。

賀勤森上周出席一場新罕布夏州共和黨初選活動時說，加強邊境安全、打擊犯罪集團、維持迅速遞解無證客的疫情期間公共衛生措施等，都是他非常關切的議題。

根據媒體報導，到目前為止傳出有意角逐共和黨2024總統初選的名單，包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前副總統潘斯(Mike Penc)、前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)等。

川普 共和黨 阿肯色州

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