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華府智庫：不止俄羅斯 中國「3個行動」也助長全球通膨

編譯季晶晶／綜合外電
彼德森國際經濟研究所的分析師說，中國有以鄰為壑的政策，助長全球通膨。路透
彼德森國際經濟研究所的分析師說，中國有以鄰為壑的政策，助長全球通膨。路透

根據總部在華府的彼德森國際經濟研究所（PIIE），除俄烏戰爭導致糧食安全危機和能源價格上漲外，中國在三個領域採取的行動，也加劇全球通膨。

財經網站CNBC報導，PIIE的分析師Chad Bown和Yilin Wang上周撰寫報告說，除俄烏戰爭導致烏克蘭世界糧食的作用遭破壞、影響俄羅斯化肥出口外，全球糧食安全「還有一個未被理解的風險」。

他們聲稱，中國禁化肥出口、調整豬肉關稅、對鋼材設限，雖嘉惠中國民眾，卻導致其他地區的價格上漲。

兩位分析師說：「中國的問題是，行事仍像一個小國。它的政策經常能在國內產生預期效果，例如降低產業或一群中國農民的投入成本，或增加其他人的報酬。但可能以鄰為壑，他們的政策解決了國內問題，卻將成本轉嫁給其他地區。」

全球化肥價格去年開始上漲，俄烏戰爭後進一步飆高，北京當局去年7月已下令主要公司暫停出口化肥，要「確保國內化肥市場的供應」，10月又要求對出口進行額外審查。

分析師說：「非關稅壁壘的作為導致中國的化肥出口急劇下降。隨著國內產量增加，中國化肥價格趨於平穩，甚至開始下跌。」這與全球化肥價格飆升到一年前的兩倍多，形成鮮明對比。

在豬肉價格方面，漲勢始於2018年，當時中國爆發非洲豬瘟、40%的豬隻遭撲殺，生豬數量大減。2019年底，豬肉價格大漲一倍以上。根據PIIE，中國進口更多豬肉，全球豬肉價格隨之上漲25%。北京2020年降低豬肉進口關稅，其他地區消費者因供應下降，必須承受更高的價格。

在鋼價方面，過去兩年，隨中國宣布，降低國內鋼鐵產量以實現脫碳目標，全球鋼價的漲勢加速。為壓低國內鋼價，當局去年取消廢鋼進口禁令，又實施了好幾輪的出口限制，並增加五種鋼鐵產品的出口稅。到今年3月，中國的鋼材價格比限制實施之前低5%。

PIIE分析師說，很擔心自2021年1月以來，世界和中國的鋼價差距日益擴大。

分析師 關稅 北京

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