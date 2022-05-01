聯準會升息之餘準備「縮表」 政策緊縮 衝擊難料

聯準會升息之餘準備縮表，政策緊縮衝擊難料。（路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）為壓制通貨膨脹，除持續升息 外，本周預料將公布縮減9兆美元資產負債表規模的計畫（簡稱表），COVID-19疫後時期貨幣政策加速緊縮的衝擊難料。

2020年3月，聯準會 在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後大舉收購美國公債、房貸擔保證券（MBS）等資產，支撐風雨飄搖的經濟與金融市場。這段期間，聯準會資產負債表規模膨脹逾一倍，俗稱「量化寬鬆」（Quantitative easing，QE）的購債措施今年3月退場後，「縮表」箭在弦上。

2008年金融海嘯過後，聯準會也在短期利率逼近零的環境中購債，以期壓低長期利率，達到刺激經濟成長的效果。隨著經濟復甦，聯準會2014年停止擴張資產負債表，但再投資債券 到期收益，直到2017年才被動贖回，持有的債券到期後沒有再投資，資產負債表規模縮小。

華爾街日報報導，聯準會這次縮表主要沿襲上次做法，採取被動形式，但這次被動贖回的規模與速度將超越5年前，對金融市場的影響可能更劇烈。

聯準會上次縮表時，官員因對效果沒把握，起初設定每月縮表100億美元的上限，時隔一年才提升到500億美元。

聯準會官員近期示意，這次縮表每月將讓950億美元債券到期，包括600億美元公債、350億美元房貸擔保證券。縮表可能從6月啟動，幾個月後就訂出新上限，而非上次的一年。

此外，聯準會2017年9月宣布啟動縮表時暫停升息，以免一次例會處理太多事。這次縮表計畫出爐的背景截然不同。聯準會今年3月升息1碼（0.25個百分點），基準利率脫離COVID-19大流行後趨近零的水準，投資人預期官員5月3日至4日集會將決議升息2碼，為22年來首見。

5年前，美國通膨率略低於聯準會設定的2%目標，聯準會官員從容不迫，決定縮表部分出於政治考量。當時聯準會持有大量資產漸不受歡迎，部分國會議員認為這類非傳統貨幣刺激隱藏預算赤字嚴重的成本，聯準會官員為減輕相關疑慮，想證明他們可逆轉量化寬鬆。

這回聯準會急著撤除COVID-19大流行期間的刺激措施，原因是通膨居高不下。聯準會偏好參考、剔除食品與能源的3月核心個人消費支出（Core PCE）物價指數年增率達5.2%，接近1983年以來最高點。

投資銀行派杰（Piper Sandler）經濟學家預估，聯準會今年將縮減資產負債表規模約6000億美元，明年縮表1兆美元。官員討論未來3年內縮表約3兆美元，相較之下，2017年至2019年僅縮表8000億美元。

5年前，聯準會未曾認真思考被動贖回之餘主動出售債券。今年3月，官員認為他們最終可能需要在公開市場上出售部分房貸擔保證券。

部分研究顯示，聯準會購債產生的最大效果並非減少債券供給，而是暗示聯準會短期內不會升息。情況若是如此，透過縮表增加債券供給產生的效果可能有限。

美國首季經濟在通膨炙熱、聯準會緊縮貨幣政策的局面下萎縮，金融市場近期陷入動盪。報導寫道，現實情況是沒有人確知逆轉量化寬鬆對經濟與市場的衝擊為何，這可能影響聯準會為讓經濟與通膨降溫而升息的盤算。