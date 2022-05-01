我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約添緊張

華府專家：台灣並不需要正式的美國安全保證

青少年攜槍比率 大增41% 提升最多的是這3大族群

編譯柯立偉／綜合1日電
美國校園槍枝問題嚴重，青少年到白宮前面示威，要求政府加強管制。(美聯社)
美國校園槍枝問題嚴重，青少年到白宮前面示威，要求政府加強管制。(美聯社)

醫學期刊「兒科醫學」(Pediatrics)針對全美約29萬7000名12歲至17歲未成年人的一份調查報告指出，2015年至2019年間此年齡區段的青少年攜帶槍械的比率比2002年至2006年間高出41%，其中持槍比率提升最多的族群分別是白人、高收入家庭與農村居民，非裔、低收入原住民青少年的持槍比率反而有所下降。

據智庫「蘭德公司」(Rand Corporation)研究，2019年以前，全美持槍人口比率一直穩定在三分之一以下，但自2019年開始，槍枝販售比率大幅增長，光從2019年1月至2021年4月，18歲以下青少年在家中首次接觸到槍枝的人數就新增500萬人；在持槍人口比率劇增的同時，槍枝事故於2020年首度超越機動車事故，成為18歲以下未成年人的最主要死因。

研究主筆人、波士頓大學教育心理學博士候選人娜奧卡‧凱瑞(Naoka Carey)表示，整體而言青少年持槍比率上升的速度非常快，令人頗為擔憂；雖然還沒確定造成青少年持槍比率上升的原因為何，但初步推估或許與各地槍枝法律、政治意識形態等有關。

這部研究沒有特別區分青少年「如何取得槍枝」，即不論槍枝取得是合法或非法，均在研究範圍內；事實上，雖然聯邦法律禁止18歲以下未成年人「購買」槍枝，但並未禁止各州放寬青少年取得槍枝的途徑，如愛阿華州未成年人得在成年人的監督下攜帶槍枝、德州更允許父母將槍枝作為禮物贈與未成年小孩。

華盛頓大學暴力防治中心主任洛哈尼-拉柏教授(Ali Rowhani-Rahbar)就表示，青少年持槍的來源絕大多數是父母的槍枝，因此凱瑞特別提醒家中有槍的父母，務必保護好槍枝；她說：「我們問有槍的父母，都會說他們有把槍收好，確保孩子拿不到；但一樣的問題問小孩，他們卻說『根本都知道放在哪，一定可以拿的到』；因此我想對於家中有小孩的父母而言，關於槍枝保護的安全措施還有進步的空間。」

醫學 低收入 原住民

上一則

亞速鋼鐵廠平民撤離行動進行中 百人將抵札波羅熱

下一則

聯準會升息之餘準備「縮表」 政策緊縮 衝擊難料

延伸閱讀

Brian Kemp 致使喬州槍枝安全又回到原點

Brian Kemp 致使喬州槍枝安全又回到原點
自家庭院遭響尾蛇咬傷 凱瑞艾文斯差點喪命

自家庭院遭響尾蛇咬傷 凱瑞艾文斯差點喪命
「同窗之愛」男星整理庭院 竟被響尾蛇咬 差點小命不保

「同窗之愛」男星整理庭院 竟被響尾蛇咬 差點小命不保
槍枝暴力遽升 首次超越車禍 美國未成年人死因第一

槍枝暴力遽升 首次超越車禍 美國未成年人死因第一

熱門新聞

統計數字顯示，外資正加速逃離中國，圖為上海的浦東金融區。(歐新社)

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

2022-04-26 09:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

2022-04-30 22:39
除了南非外，Omicron BA.4和BA.5病毒株已在全球20個國家現蹤。美聯社

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5 可逃避疫苗及免疫系統

2022-04-29 12:57
馬克宏將囊括58%的選票，成為20年來首位連任成功的法國總統。（路透）

馬克宏勝選 20年來首連任成功的法總統 歐洲鬆了一口氣

2022-04-24 19:21

超人氣

更多 >
外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這
曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷

曼哈頓金滿庭酒樓5級大火 燃燒整夜 多名消防員受傷
巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？
3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長

3580萬人納健保 無保率逼新低…但1440萬人好景恐不長
普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術