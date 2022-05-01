防台海開戰 美英高層傳首度商討

英國金融時報1日報導，白宮印太事務協調總監坎伯3月初與英國代表就台灣問題舉行會談。圖為坎伯4月22日訪問南太平洋島國索羅門。(美聯社)

英國 金融時報1日報導，美英高階官員於3月針對如何降低中國武力犯台的風險舉行會談，並首度探討台海衝突的應變計畫，甚至談到美國若為了台灣與中國開戰，英國將扮演何種角色。

消息人士透露，白宮 印太事務協調總監坎伯與白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格，3月初在印太戰略會談期間，與英國代表就台灣問題舉行會談。

3名熟悉內情的消息人士指出，美國政府認為北京 對台灣的態度日益獨斷，因此希望與包括英國在內的歐洲盟國加強合作，讓此事獲得更多關注。

在北京加強台灣附近的軍事活動後，美方為強化與日本、澳洲已進行的高層對話，而與英國會商，並非因為台灣有立即性威脅。

消息人士透露，美英高層對話觸及廣泛議題，包括英國如何與台灣展開更多外交工作、如何加強在亞洲的嚇阻能力，甚至包含如果美國最終為了台灣與中國開戰，英國將扮演何種角色。

一位英國官員表示，這場會議是美英在台灣議題上迄今「最高層級」且「最重要」的討論。他表示，這是拜登政府上台後展開的「深入政策對話」1環。

白宮並未評論這場關於台灣的會議，英國政府發言人則稱從不評論私下會議。

布魯金斯研究院資深研究員何瑞恩表示，加強商討台灣議題是明智的，可以減低戰爭機率，也能為可能的衝突預作準備，尤其是在「烏克蘭背景」之下。

美國國防部前副助理部長柯林克說：「美國軍事策畫人員並不指望德國或法國在台海發生衝突時派出軍艦，或英國派出航空母艦。但當這些國家派艦前往南海或穿越台灣海峽，就會對中國發出強烈訊號。」

報導引述台灣高階官員的說法表示，台灣注意到美國試圖讓更多盟友參與台灣計畫，「他們一直與日本、澳洲合作，他們現在正試圖與英國合作」。