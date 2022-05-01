防台海開戰 美英高層傳首度商討
英國金融時報1日報導，美英高階官員於3月針對如何降低中國武力犯台的風險舉行會談，並首度探討台海衝突的應變計畫，甚至談到美國若為了台灣與中國開戰，英國將扮演何種角色。
消息人士透露，白宮印太事務協調總監坎伯與白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格，3月初在印太戰略會談期間，與英國代表就台灣問題舉行會談。
3名熟悉內情的消息人士指出，美國政府認為北京對台灣的態度日益獨斷，因此希望與包括英國在內的歐洲盟國加強合作，讓此事獲得更多關注。
在北京加強台灣附近的軍事活動後，美方為強化與日本、澳洲已進行的高層對話，而與英國會商，並非因為台灣有立即性威脅。
消息人士透露，美英高層對話觸及廣泛議題，包括英國如何與台灣展開更多外交工作、如何加強在亞洲的嚇阻能力，甚至包含如果美國最終為了台灣與中國開戰，英國將扮演何種角色。
一位英國官員表示，這場會議是美英在台灣議題上迄今「最高層級」且「最重要」的討論。他表示，這是拜登政府上台後展開的「深入政策對話」1環。
白宮並未評論這場關於台灣的會議，英國政府發言人則稱從不評論私下會議。
布魯金斯研究院資深研究員何瑞恩表示，加強商討台灣議題是明智的，可以減低戰爭機率，也能為可能的衝突預作準備，尤其是在「烏克蘭背景」之下。
美國國防部前副助理部長柯林克說：「美國軍事策畫人員並不指望德國或法國在台海發生衝突時派出軍艦，或英國派出航空母艦。但當這些國家派艦前往南海或穿越台灣海峽，就會對中國發出強烈訊號。」
報導引述台灣高階官員的說法表示，台灣注意到美國試圖讓更多盟友參與台灣計畫，「他們一直與日本、澳洲合作，他們現在正試圖與英國合作」。
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