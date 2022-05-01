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封面故事／拋開「自我囚禁」 亞裔不能活在恐懼中

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

烏克蘭官員稱馬立波撤離可望展開 傳50多人已撤

中央社基輔1日綜合外電報導
馬立波大部分區域已落入俄羅斯掌控中，地方官員表示，困在當地的平民今天可能可以撤離。(美聯社)
馬立波大部分區域已落入俄羅斯掌控中，地方官員表示，困在當地的平民今天可能可以撤離。(美聯社)

烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）大部分區域已落入俄羅斯掌控中，地方官員表示，困在當地的平民今天可能可以撤離。

馬立波市議會和地方首長告訴想前往烏克蘭另外一個城市札波羅熱（Zaporizhzhia）的居民，於當地時間下午4時在馬立波一個撤退點集合。

路透社攝影記者表示，又有一群平民約14人離開馬立波市亞速鋼鐵廠（Azovstal）周遭地區，今天抵達頓內茨克州（Donetsk Region）一個臨時收容中心。

路透記者稍早報導，約40名平民抵達位於頓內茨克州貝齊米納村（Bezimenne）的臨時收容中心。

路透社的照片顯示這些平民搭乘掛著烏克蘭車牌的巴士，車隊中還有俄羅斯軍隊以及有聯合國標誌的車輛。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）告訴數以千計的天主教徒，烏克蘭的戰爭是「人性可怕的墮落」，令他痛苦和哭泣，他呼籲設人道走廊，讓困在馬立波鋼鐵廠的民眾可以撤離。

5月是天主教的聖母月，教宗呼籲天主教徒為烏克蘭的和平禱告。

「我心繫烏克蘭的馬立波市、聖母瑪麗（Mary）的城市，遭無情轟炸和摧毀。」馬立波以瑪麗來命名。

教宗說：「每每思及這些烏克蘭人承受的苦痛，我就難過哭泣，特別是想到了那些弱勢、年長和年幼者。」

烏克蘭 教宗 俄羅斯

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