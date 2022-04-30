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普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

編譯徐薏茹／綜合30日電
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)
俄媒傳出俄羅斯總統普亭(右)健康亮紅燈，最新說法是5月將動手術，國務暫交國安會書長帕特魯舍夫。圖為他26日在克里姆林宮出席活動。(美聯社)

一名「克里姆林宮內部人士」聲稱，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)可能被迫放棄俄烏戰爭幾日的控制權，因為他即將接受癌症手術；消息指出，普亭將任命作風強硬的國安會秘書長帕特魯舍夫(Nikolay Patrushev)在他手術期間指揮戰事。

帕特魯舍夫目前被視為俄國戰爭策略的關鍵人物，他先前說服普亭相信烏克蘭首都基輔有許多新納粹分子。

「每日郵報」30日報導，普亭即將動手術的消息從Telegram頻道General SVR傳出，並聲稱消息來源為克里姆林宮的重要人物。General SVR報導普亭18個月前罹患腹部癌症及巴金森氏症。

據報導普亭已推遲手術，他在5月9日紅場勝利日閱兵儀式之前不會接受手術。

報導稱普亭原訂於4月下旬動手術，但被推延，「普亭被建議動手術，正在討論確認日期，看來似乎沒有特別急迫，但也不能拖延」。

據信普亭身上發現腫瘤，並同時患有巴金森氏症與情感性思覺失調症，帶有思覺失調症(schizophrenia)的症狀，包括幻覺及狂躁。

克里姆林宮一直強烈否認普亭有健康問題，並說他身體健康，但近幾年他曾幾度神祕消失。

爆料的匿名「克里姆林宮內部人士」據稱是前克里姆林宮軍事高層，她在影片中說：「醫生堅持他需要動手術，但日期還未決定。」

普亭不太可能同意轉移權力，但準備找一位「代辦」來指揮戰事，消息稱普亭不在時實際的控制權指移交給帕特魯舍夫。

普亭的安排令人意外，根據俄國憲法，權力應該單獨轉移給俄國總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)。

另一貼文則稱：「我們知道普亭明確告訴帕特魯舍夫，他認為他幾乎是權力體系中，唯一真正信任的人和朋友。「此外，總統承諾萬一他的健康急遽惡化，俄國實際的管理權將傳時轉移給帕特魯舍夫。」

普亭 手術 俄國

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