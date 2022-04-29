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普亭未決定親自出席G20峰會 同台澤倫斯基有變數

中央社雅加達29日綜合外電報導
圖為去年10月30日在義大利羅馬舉行的G20峰會。美聯社
圖為去年10月30日在義大利羅馬舉行的G20峰會。美聯社

20國集團（G20）峰會今年11月在印尼舉辦，印尼領導人今天表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已經受邀。但克宮發言人表示，普亭還沒有決定是否親自與會。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在電視上發言證實：「我已經邀請澤倫斯基總統參加G20峰會。」暗示在西方國家施壓阻止入侵烏克蘭的俄羅斯出席G20峰會後，已做出妥協。

然而，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國雖然準備出席今年的印尼G20峰會，但尚未決定普亭（Vladimir Putin）是否親自到場或透過線上參與。

佐科威也表示，他已經拒絕澤倫斯基要求印尼提供武器援助的請求，並呼籲澤倫斯基和普亭致力結束烏克蘭戰爭。

佐科威在線上聲明指出：「我表達希望戰爭可以儘快結束，能透過協商達成和平解決方案。」他表示，已於本週和普亭及澤倫斯基通話。

他表示，基於印尼企圖保持戰略中立的外交立場，他拒絕澤倫斯基要求武器支援的請求。但他表示，印尼已經準備好提供烏克蘭人道援助。

部分G20成員國如美國、英國和加拿大都呼籲印尼不要邀請普亭出席峰會，但佐科威表示，「印尼希望團結G20，不要出現裂痕」。

雖然烏克蘭並非G20成員，但過往有G20輪值主席國邀請其他國家與會。

烏克蘭政府高層官員塔拉斯（Vysotskyi Taras）28日表示，澤倫斯基是否會出席印尼峇里島峰會，「主要取決於戰場情勢發展」。

印尼 澤倫斯基 烏克蘭

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