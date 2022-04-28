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拜登擬追加援烏預算330億美元 加強沒收俄權貴資產

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拜登向國會追加援烏預算330億美元 加強沒收俄權貴資產

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登今天提出330億美元方案，對烏克蘭提供進一步軍援，並將利用從俄羅斯富豪扣押的豪華資產，來補償飽受戰火蹂躪的烏克蘭。美聯社
美國總統拜登今天提出330億美元方案，對烏克蘭提供進一步軍援，並將利用從俄羅斯富豪扣押的豪華資產，來補償飽受戰火蹂躪的烏克蘭。美聯社

總統拜登28日在白宮宣布，向國會提交追加援烏預算330億美元，其中有200億美元投入軍事和安全援助；此外，拜登也打算在國會提案，使行政部門更便於沒收所有被點名制裁的俄羅斯權貴資產。

拜登在白宮演說表示，這是為自由而戰，美國要嘛支持烏克蘭人民捍衛他們的國家，否則就是支持俄羅斯繼續在烏克蘭實施暴行和侵略。

影片來源：youtube/CNBC Television

國會上月通過援助烏克蘭預算136億美元，拜登火速簽署成案，用以投入人道和軍事援助；但俄烏戰爭還在持續，拜登政府資深官員在一場電話簡報會說明，最新追加預算案包含200億美元軍事與安全援助（114億美元為軍事裝備，26億美元為美軍在歐洲的部署）。

此外，美國政府規畫19億美元投入網路安全和情報支持，85億美元的經濟協助，以及食物和醫藥等人道援助經費30億美元。

拜登在遞交給國會的信件中表示，怯於為發生在歐洲的殘暴侵略挺身而出的代價，永遠都比堅定抵禦攻擊來得高，美國必須迎難而上善盡己責。

拜登政府在援助烏克蘭議題上獲得跨黨派議員支持，預料預算通過應不會太困難，華爾街日報推估，9月底前預算應可到位。

紐約時報報導，美國政府官員打算順便夾帶225億美元的新冠疫情應對基金，共和黨已表態反對。

自俄烏戰爭以來，美國政府陸續數百名俄羅斯權貴和國會議員，更將凍結權貴名下的奢侈資產列為重要目標，美國司法部與歐洲相關部門展開聯合行動，跨國追蹤執行資產凍結，包含凍結銀行帳戶與沒收豪華遊艇和公寓。

西方世界期盼透過制裁俄羅斯權貴施壓克里姆林宮，增加俄國的開戰成本。

拜登政府將提案修法，包含認定俄羅斯權貴與俄國政府的腐敗交易獲益為非法，予以刑事起訴；允許沒收俄國權貴用來逃避制裁的資產；將逃避制裁入罪；以及將洗錢起訴效期由5年延長為10年。

白宮發布的成果清單表示，法案還將允許政府將沒收的資產所得用於支持烏克蘭，進一步強化執法行動。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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