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浙江義烏全市封閉管理 彭博社:全球供應鏈遇新打擊

浙江義烏全市封閉管理 彭博社指全球供應鏈遭遇新打擊

記者林汪靜／即時報導
浙江義烏27日實施全市「封閉式管理」，外媒指這將給全球供應鏈造成新的打擊。（圖／取自中國微博）
浙江義烏27日實施全市「封閉式管理」，外媒指這將給全球供應鏈造成新的打擊。（圖／取自中國微博）

有「全球最大批發市場」、「小商品之都」的中國浙江省義烏市，27日實施全市「封閉式管理」，彭博社表示，這樣的政策將會給全球供應鏈造成新的打擊。

澎湃新聞報導，義烏26日發現3例陽性感染者。27日官方就發布通告指出，27日起，所有村（社區）進行封閉式管理，市民非必要不出村（社區），出入需當日核酸採樣憑證；全市初中、小學和幼兒園暫時停課；公共場所、機關企事業單位憑24小時核酸陰性證明進入等措施；各專業市場、農貿市場、商業綜合體、超市等人員密集場所實行限流措施，嚴格管控。

彭博社指出，義烏僅發現3例無症狀感染者就實行封閉式管理，反映出當地政府希望在疫情爆發初期就採取嚴格措施，以免像金融中心上海一樣，陷入日益嚴重的危機。

義烏自今年年初以來只發現了6例確診病例，目前有8例無症狀感染者正在隔離。中國政府官員一直在實行大規模檢測，以切斷隱秘的傳播鏈。

彭博社評論，雖然義烏對中國經濟的重要性比不上北京或上海，但這裡是全球最大的小商品集散中心，出口的商品從聖誕飾品到美國總統的競選用品等無所不包，當地實行封閉式管理可能會給已經在應對中國港口壅堵和俄羅斯戰爭的供應鏈帶來更大壓力。

彭博社還稱，中國在全球貿易中所占的比重約為12%，防疫限制措施造成工廠和倉庫停止運作，貨車交付放緩、貨櫃壅堵加劇。

供應鏈 北京 檢測

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