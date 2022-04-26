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美外交官本周重返烏克蘭 布林肯：尊重俄烏和平談判

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。（新華社）
美國國務卿布林肯。（新華社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日在聯邦參議院外交委員會表示，美國尊重烏克蘭俄羅斯的和平談判，若烏克蘭以中立和不加入北約換取停火，美國也會尊重。

美國向來秉持不介入談判，也不派兵進入烏克蘭作戰的立場，在俄烏戰爭以來數度對烏軍援並分享情報協助抵禦侵略；布林肯表示，烏克蘭要自己做決定，對烏克蘭正在進行的和平談判，美國持開放態度。

布林肯表示，若烏克蘭與俄羅斯達成協議，願以不加入北約來結束衝突，美國會尊重；但他也說，目前為止沒有跡象表明俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）有嚴肅看待有意義的磋商，若情況改變且烏克蘭人參與其中，美國就會支持。

布林肯對國會重申將重開基輔大使館的承諾，他說，美國外交官員本周就會重返烏克蘭，籌備開館事宜。

此外，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）26日在德國與支持烏克蘭的40餘國官員開會，會中達成共識將每月舉行會議，持續討論協調應對。

奧斯丁會後表示，各國支持烏克蘭的軍事援助總額超過50億美元，這場戰爭已削弱俄軍力量，目前要確保的是，俄羅斯不再具有戰爭伊始那種霸凌鄰國的能力。

毗鄰烏克蘭的摩爾多瓦共和國境內日前發生爆炸案，奧斯丁表示，美國正在調查這起爆炸案起因，釐清是否與俄烏有關，美國需確保戰爭不會外溢，確保烏克蘭取得成功。

烏克蘭 布林肯 俄羅斯

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