逾40國參與援烏抗俄會議 美防長矢言傾全力挺烏

美國國防部長奧斯丁。美聯社

逾40國今天在德國參與防衛會議，試圖確保對烏克蘭 軍援態度堅定且步調一致，主持會議的美國說，俄軍行徑已激起全球反對，並矢言「竭盡全力」幫助烏克蘭。

美國國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）在主持蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）的會談前，曾造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），他向烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）保證會提供額外軍事支援。

奧斯丁表示：「如我們今天上午所見，全球多國團結起來，表達支持烏克蘭對抗俄羅斯帝國式侵略的決心。烏克蘭清楚相信自己能戰勝，這裡的每個人也這麼想。」

奧斯丁還矢言美國將「竭盡全力」幫助烏克蘭，目標是「幫助烏克蘭戰勝俄國 無端的入侵，並加強烏克蘭防範未來挑戰的能力」。

主辦單位指出，有超過40個國家參與此次會議，會議室內不乏中東和非洲國家，螢幕上還可看到似乎以視訊方式與會的韓國與日本代表。

會議地點蘭斯坦空軍基地位於德國法蘭克福（Frankfurt）西南方，占地廣闊。神學士組織（Taliban，另譯塔利班）去年夏天接管阿富汗後，從阿富汗撤離的人曾大量湧進這座基地。

在今天會議之前，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，會談一大目標為協調各方對烏克蘭持續增加的奧援，像是榴彈砲等重型武器，藉此幫助守軍對抗猛攻烏克蘭東部的俄軍。

密利告訴隨行記者：「未來幾周非常、非常重要，他們想在這個戰場上成功就需要持續的援助，那正是這場會議的目的。」

俄軍在烏克蘭北部的基輔遭烏軍擊退後，重整旗鼓揮軍進入烏東，在稱為頓巴斯地區（Donbas）的兩個州發動地面攻勢。

莫斯科將地面部隊從多地調至烏東，試圖包圍和摧毀大批烏軍。要求不具名的美國官員評估，俄軍將重度仰賴砲彈攻擊，試圖重創烏克蘭據點。

但美國評估也認為俄軍許多部隊戰力空虛，部分部隊兵員損失多達3成；美國軍方認為，這樣的損失程度太高，不足以繼續作戰。

美國官員援引傳聞說，俄軍戰車上除了一名駕駛沒有其他人，而不符標準的裝備不是快壞、就是已老舊過時。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）昨天表示，英國評估認為，俄軍已有約1萬5000人在這場戰事中陣亡，包括約530輛戰車在內、共有2000輛裝甲車被摧毀，另有60架直升機與戰機遭毀。

俄國目前僅承認1351名軍人死亡，3825人受傷。

但數名美國官員指出，俄國仍具備先進戰力和優勢兵力，且已展現有意持續增派軍隊投入作戰。國防專家和經濟學家也說，儘管西方制裁重創俄國，莫斯科當局的經濟力量仍足以對烏克蘭長期作戰。

然而烏克蘭方面士氣高昂、戰場上的戰術靈活應變，且熟知當地地形，還有美國及其盟邦的武器和情報。一名美國軍官匿名表示：「他們肯定有機會打贏。」

俄國2月24日入侵烏克蘭，造成數以千計人員死亡，數以百萬計平民流離失所，更讓人擔憂美俄兩大核武強權會擴大對峙。