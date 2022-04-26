俄射飛彈攻擊烏南城市 低空飛過歐洲最大核電廠

烏克蘭南部札波羅熱市遭到轟炸，這裡有歐洲最大的核電廠。(Getty Images)

烏克蘭 國家核電公司（Energoatom）表示，俄羅斯的飛彈今天低空飛過烏克蘭南部的歐洲最大核電廠，並再度示警俄國 軍隊侵略烏克蘭可能引發「核子浩劫」。

路透報導，烏克蘭國家核電公司提出最新警告之際，適逢車諾比核災36周年。1986年4月26日，位於蘇聯烏克蘭境內的車諾比核電廠爆炸起火，成為世界上最嚴重的核能事故。

烏克蘭國家核電公司說，數枚巡弋飛彈在空襲期間飛越札波羅熱核電廠 （Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）上空。地方當局則表示，飛彈擊中札波羅熱市（Zaporizhzhia）一棟商用建築，造成至少一人死亡。

核電公司代理負責人柯亭（Petro Kotin）說：「飛彈直接低空飛越札波羅熱核電廠，那裡有7個核設施，內有大量核材料，構成巨大風險。」

根據核電公司在傳訊應用程式Telegram發布的聲明，柯亭指出：「畢竟飛彈可能擊中一個或多個核設施，對全球構成核子與輻射浩劫威脅。」

核電公司表示，從3月4日起占據這座核電廠的俄軍，在廠區內存放重型軍事裝備和彈藥，「車諾比悲劇36年後，俄國讓全世界再度面臨核子浩劫的危險！」

俄國未立即評論烏克蘭核電公司的聲明。俄方2月24日發起所謂的「特殊軍事行動」後，曾保證烏克蘭核電設施的安全。

俄軍入侵烏克蘭後，也曾迅速占據已除役的車諾比核電廠，但後來撤離當地。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）預計今天造訪車諾比。