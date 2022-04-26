普亭再提「核」怎麼辦？川普受訪暗示會用核武威脅他

美國前總統川普。路透

英國新聞集團旗下的「TalkTV」25日上線開播，首波主打節目之一就是名嘴摩根（Piers Morgan）一對一專訪美國前總統川普 。川普在訪談暗示，要是俄羅斯 總統普亭 提到核武，自己也會拿出核武威脅他。

據每日郵報轉述，川普稱他覺得俄羅斯與烏克蘭的戰爭「糟透了」（Terrible），又說「我們將為我們做了些什麼、或我們沒有做些什麼來阻止這場災難的事情而感到羞恥」。他說，「這是一場災難。某種程度上，這已經是一場世界大戰了」。

川普據報在專訪猛轟普亭三番兩次使用「核字」（Nuclear word），指「普亭用『N字』（N-word），我稱之為『N字』。他一直在用『N字』、核字。這絕對不行（No-no），不該做這種事。他每天都在用，讓大家很害怕」。

當摩根問川普，如果他仍是美國總統，將會採取什麼樣的行動對抗普亭時，川普答稱「我會說，我們有的（核武）遠比你有的更多，遠比你的更強，你不能再用那個字眼」。川普指他會告訴普亭，「你不能再用這個核字，如果你提了，我們就要有問題了」。

據報導，川普還表示，當他宣布自己是否再次競選公職的決定時，「很多人會感到非常開心」。