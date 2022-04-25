「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

前白宮幕僚長梅杜斯（左）2319則簡訊曝光，內容透露川普（右）核心圈及某些共和黨籍國會議員企圖聯手推翻選舉結果的內幕。（路透）

有線電視新聞網(CNN)獨家取得前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)2020年11月３日選舉日至2021年1月20日拜登就職典禮之間收發共計2319則簡訊，內容透露川普 核心圈及某些共和黨 籍國會議員企圖聯手推翻選舉結果的內幕，以及2021年1月6日國會暴亂發生後川普陣營的反應。

報導指出，梅杜斯提供給眾院調查1月6日國會暴亂事件特別委員會的簡訊，是經過篩選後的檔案；從所有簡訊內容看來，梅杜斯置身各種毫無根據的選舉陰謀論中心點，聲稱川普勝選結果遭到偷竊。

簡訊內容也顯示，挺川勢力企圖阻撓國會確認拜登勝選的選舉人票結果，梅杜斯在幕後扮演關鍵角色。

不曾在媒體曝光的梅杜斯簡訊紀錄，包括他與川普家族的簡訊對話，包括川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)、川普女婿庫許納(Jared Kushner)以及川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)。

紀錄當中還包括梅杜斯與白宮官員、川普競選團隊主管、內閣成員、共和黨高層以及1月6日集會活動主辦人、川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、挺川企業家林德(Mike Lindell)以及包括漢尼提(Sean Hannity)在內的福斯新聞網(Fox News)主播的簡訊對話。

梅杜斯與共計40多位現任與前任共和黨籍國會議員的簡訊對話也在檔案當中，包括德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、俄亥俄州聯邦眾議員 喬登(Jim Jordan)、阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)等。

共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員勞德米爾克(Barry Loudermilk)寫給梅杜斯的簡訊中說：「國會這邊現在非常危險，他們已衝進國會大廈了。」

小唐納在國會暴亂發生時傳送簡訊給梅杜斯寫道：「如果狀況演變得愈來愈糟糕，川普所有政績將毀於一旦。」

川普上台後第一任白宮幕僚長蒲博思(Reince Priebus)也發簡訊給梅杜斯指出：「叫那些人馬上回家！」

川普任內能源部長培瑞(Rick Perry)及小唐納分別在2020年11月4日、5日發簡訊給梅杜斯，提供推翻選舉結果的點子。培瑞在11月7日簡訊中對梅杜斯說：「我們握有數據可以清楚證明選舉舞弊。」

有線電視新聞網報導，簡訊對話顯示，國會暴亂發生後，川普盟友很快甩鍋，撇清責任。

2021年1月6日下午3時45分，川普競選團隊發言人米勒(Jason Miller)發簡訊給梅杜斯及川普助理史卡比諾(Dan Scavino)寫道，川普應該發表兩則推文，首先譴責「反法西斯」(Antifa)組織或其他瘋狂左翼分子滲入和平抗議選舉詐騙的群眾活動，並在推文中強調不接受暴力，第二則推文則譴責假新聞媒體鼓勵暴力且抹黑無辜的「讓美國再度偉大」(MAGA)支持者。

報導指出，國會暴亂發生後的16個月裡，數百名涉嫌攻占國會大廈而遭聯邦起訴的被告，幾乎清一色都是川普支持者。

2021年1月17日，格林在給梅杜斯的簡訊中，提到幾種可以讓川普繼續執政的辦法。她說，數名共和黨籍國會議員都希望川普能宣布戒嚴。

「我們私下討論中，很多人都說，唯一可以挽救我們共和國的辦法，就是請川普宣布實施戒嚴。」格林在簡訊中也要求梅杜斯轉告川普說，民主黨陣營「偷走了選舉」、「我們都知道」，要川普盡快解密，「讓我們可以對付拜登以及其他人」。