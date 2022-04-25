我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「會毀了川普政績」 梅杜斯2319則簡訊 曝推翻大選內幕

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

打什麼算盤？馬斯克如何「改造推特」受矚目

編譯洪毅／綜合25日電
世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，是史上最大的科技購買案之一。圖為馬斯克的推特貼文。(路透)
世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，是史上最大的科技購買案之一。圖為馬斯克的推特貼文。(路透)

推特(Twitter)董事會25日同意馬斯克(Elon Musk)的440億元收購提議。從馬斯克揭露自己持有大量推特股份、到發出收購提議以來，馬斯克提出過不少改革構想，有些看法易於達成，有些可能障礙重重，有些則引來正反不一的評論。

川普不回推特 要留在自創平台「真實社群

此外，外界曾關注自稱「絕對的言論自由主義者」的馬斯克收購推特後，前總統川普的帳號能否復活；不過川普25日向福斯新聞(Fox News)表示，就算馬斯克成功收購推特，他也無意回歸，而是要專注於由他自己成立、下周就會加入的平台「真實社群」(TRUTH)。

馬斯克提出的改革構想中，一些藍圖是比較無爭議而且在短期內可行的，例如消除垃圾訊息，放寬每則推文只能有280個字元的限制，以及編輯推文的功能；推特本月初曾表示，公司團隊自去年開始開發編輯功能。

但不少藍圖可能障礙重重，例如馬斯克主張推特的演算法應該要更加透明，讓推特對帳戶或推文的動作及原因更加一目瞭然；對此有消息人士向華盛頓郵報(WP)透露，其實推特確在考慮這件事，但是說來容易做來難，因為這牽涉到商業千絲萬縷的關係，以及可能洩漏營業秘密並遭不當使用等。

馬斯克想讓推特營收擺脫對廣告的依賴亦非一蹴可幾，因為推特高達90%的營收來自廣告；按照馬斯克的藍圖，他可能會優先讓擁有認證標記、即藍色勾勾的「每月付3元用戶」享有無廣告待遇，以及讓董事會成員成為無給職等，逐步降低對廣告的依賴。

馬斯克主張大幅放寬推文內容限制，乃至應當取消永久性封鎖帳號的主張，則是最評價不一者：社群平台不透明地限制及或暫停帳戶發言權的詬病由來已久；但另一方面，完全放手平台，也可能讓各種極端、有害、錯誤訊息的言論大肆氾濫，進而影響業務。

但不論如何，一切的改革藍圖都不會在一夜間發生，與董事會的協議到監管機構的介入可能，都可能讓收購案耗時數月以上；此外，馬斯克並未宣布新的管理層，也曾表示不希望大幅更動股東組成，故馬斯克真正的影響力也還是未知數。

馬斯克 推特 社群

上一則

美將重開基輔使館 拜登提名斯洛伐克女大使出任

下一則

布林肯稱俄「侵烏已失敗」 美再追加逾4億軍援

延伸閱讀

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲

馬斯克440億美元買到推特 特斯拉股價軟掉 狗狗幣大漲
世界晚報／車和狗被偷 主人懇求小偷還愛犬 車不還無妨

世界晚報／車和狗被偷 主人懇求小偷還愛犬 車不還無妨
川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特

川普：我喜歡馬斯克 但就算解禁… 我也不會重返推特
推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社媒受矚目

推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社媒受矚目

熱門新聞

馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
俄羅斯總統普亭身體健況不佳的謠言不時傳出，而近期一段他參加東正教復活節午夜彌撒的影片再度引發熱議，只見普亭在活動期間看起來「虛弱和不穩定」。（美聯社）

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

2022-04-24 22:11
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

2022-04-24 20:48
儘管聯邦大眾運輸口罩令延期，遭到聯邦法官否決，但各州各市仍各自有規定搭乘大眾運輸工具仍要戴口罩。圖為紐約市乘客19日仍依規定繼續戴口罩搭地鐵。(美聯社)

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

2022-04-20 06:13

超人氣

更多 >
紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工
紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯
上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口

上海鋼板封樓 假「大白」站崗 民眾：居民樓成監獄 人又不是牲口
他推好市多這款「微酸果香」咖啡豆 行家曝最好喝做法

他推好市多這款「微酸果香」咖啡豆 行家曝最好喝做法
北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮

北京新增封控管控區 民眾陷「囤物資」狂潮