打什麼算盤？馬斯克如何「改造推特」受矚目

世界首富馬斯克以440億元成功買下推特，是史上最大的科技購買案之一。圖為馬斯克的推特貼文。(路透)

推特 (Twitter)董事會25日同意馬斯克 (Elon Musk)的440億元收購提議。從馬斯克揭露自己持有大量推特股份、到發出收購提議以來，馬斯克提出過不少改革構想，有些看法易於達成，有些可能障礙重重，有些則引來正反不一的評論。

川普不回推特 要留在自創平台「真實社群 」

此外，外界曾關注自稱「絕對的言論自由主義者」的馬斯克收購推特後，前總統川普的帳號能否復活；不過川普25日向福斯新聞(Fox News)表示，就算馬斯克成功收購推特，他也無意回歸，而是要專注於由他自己成立、下周就會加入的平台「真實社群」(TRUTH)。

馬斯克提出的改革構想中，一些藍圖是比較無爭議而且在短期內可行的，例如消除垃圾訊息，放寬每則推文只能有280個字元的限制，以及編輯推文的功能；推特本月初曾表示，公司團隊自去年開始開發編輯功能。

但不少藍圖可能障礙重重，例如馬斯克主張推特的演算法應該要更加透明，讓推特對帳戶或推文的動作及原因更加一目瞭然；對此有消息人士向華盛頓郵報(WP)透露，其實推特確在考慮這件事，但是說來容易做來難，因為這牽涉到商業千絲萬縷的關係，以及可能洩漏營業秘密並遭不當使用等。

馬斯克想讓推特營收擺脫對廣告的依賴亦非一蹴可幾，因為推特高達90%的營收來自廣告；按照馬斯克的藍圖，他可能會優先讓擁有認證標記、即藍色勾勾的「每月付3元用戶」享有無廣告待遇，以及讓董事會成員成為無給職等，逐步降低對廣告的依賴。

馬斯克主張大幅放寬推文內容限制，乃至應當取消永久性封鎖帳號的主張，則是最評價不一者：社群平台不透明地限制及或暫停帳戶發言權的詬病由來已久；但另一方面，完全放手平台，也可能讓各種極端、有害、錯誤訊息的言論大肆氾濫，進而影響業務。

但不論如何，一切的改革藍圖都不會在一夜間發生，與董事會的協議到監管機構的介入可能，都可能讓收購案耗時數月以上；此外，馬斯克並未宣布新的管理層，也曾表示不希望大幅更動股東組成，故馬斯克真正的影響力也還是未知數。