布林肯、奧斯丁訪基輔本應保密？紐時：烏克蘭提前披露

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁24日前往基輔進行訪問，原本此次會晤被美方「保密」，但最後卻被烏克蘭總統澤倫斯基意外提前爆料。（美聯社）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）和國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）24日前往基輔進行訪問，原本此次會晤被美方「保密」，但最後卻被烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）意外提前爆料。

紐時報導，美國政府一直不遺餘力地對國務卿布林肯和國防部長奧斯丁訪問烏克蘭的行程保密，並希望維持直到他們安全離開烏克蘭，期間甚至拒絕證實此次訪問。

但如今2位美國高級官員訪問基輔已是一個「公開祕密」，烏國總統澤倫斯基披露這項自俄羅斯入侵烏克蘭以來美國最高級別代表團訪問的計畫。在24日播出的一次採訪中，由於美國政府始終保持沉默，澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）在烏克蘭電視台上證實2人正在烏克蘭訪問。

阿列斯托維奇表示「他們（布林肯和奧斯丁）現在正在基輔與總統交談，或許他們會決定如何提供一些協助」。

目前關於奧斯丁和布林肯是如何到達基輔的細節仍不得而知，兩國距離使航空旅行成為顯而易見的選擇，但烏克蘭政府在俄軍入侵開始時關閉其領空，並禁止民用航班飛行。先前其他來訪的領導人包括英國首相強生（Boris Johnson）都是乘火車前往。

值得注意的是考慮到安保問題，強生訪問的計畫當初也被保密，一直到他被目擊身在基輔前，訪問的消息都沒有公開。美國高級官員先前訪問伊拉克和阿富汗等其他戰區的消息通常都等到官員抵達後才會宣布，有時甚至要等到他們離開後才會宣布。