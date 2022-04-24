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「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

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「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

編譯洪毅／綜合24日電
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)
新書爆料指，第一夫人吉兒，當時反對賀錦麗擔任拜登的競選搭配。圖為吉兒(左)與賀錦麗(右)去年5月底出席活動。(美聯社)

由紐約時報記者合著的新書，除揭露國會共和黨要人與前總統川普的矛盾外，也揭露拜登政府入主白宮前的矛盾：該新書指出，第一夫人吉兒(Jill Biden)曾經批評拜登總統的副手，質疑為什麼要選擇賀錦麗擔任副總統。

該名為「這過不了關：川普、拜登及美國未來之爭」(This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America's Future)由紐時記者馬丁(Jonathan Martin)、勃恩斯(Alexander Burns)合著，預計將在5月3日出版。

「為何選曾攻擊拜登的人」

福斯新聞(Fox News)得到的摘要顯示，在2020年副總統提名過程中，吉兒聽聞賀錦麗成為最具潛力的人選時，曾問：「美國有千千萬萬人，為什麼我們要去選擇曾經如此攻擊拜登的人？」

在2019年6月民主黨初選辯論會上，賀錦麗曾批評拜登在1970年代與種族隔離支持者一道，反對旨在消弭族群隔離的校車政策。

不過根據書中說法，拜登在考量副總統人選時，對賀錦麗的主要顧慮是其與前舊金山市長勃朗(Willie Brown)的曖昧關係。

賀錦麗在1994年、29歲時在加州阿拉米達郡(Alameda County)檢察官辦公室任職，而與時任加州眾議會議長、60歲的勃朗結識，兩人公開出雙入對；儘管當時勃朗與其妻子分居已久，但是拜登仍認為，賀錦麗與勃朗傳出曖昧關係仍有「跨入禁區」之虞。

但是當時在拜登團隊負責舉薦副總統人選、現任白宮幕僚長的柯連恩(Ron Klain)則大力支持賀錦麗，很早就向拜登表示賀錦麗是最好的人選。

柯連恩曾說，雖然賀錦麗對拜登的攻訐嚴厲到讓拜登家人感到受辱，但也因此，選擇賀錦麗才能向外界展現拜登的「不計前嫌」及「寬宏大量」，有助於傳達拜登是「能夠團結國家」的領導人。

幕僚：賀是最安全人選

一名拜登重要幕僚則向作者直言，當下就算是找白人女性，也會被視為是「非常種族主義」，以至於「沒人是安全的」，而賀錦麗就成為「最安全的人選」。

拜登團隊挑選少數族裔出身的女性做為副手人選時，曾經考慮過前喬治亞州眾議會民主黨領袖史黛西‧艾布蘭(Stacey Abrams)，但是團隊認為，她的政治生涯前途實在甚為渺茫。

新書「這過不了關：川普、拜登及美國未來之爭」由紐時記者馬丁與勃恩斯兩人合著。(取...
新書「這過不了關：川普、拜登及美國未來之爭」由紐時記者馬丁與勃恩斯兩人合著。(取材自亞馬遜)

拜登 賀錦麗 加州

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