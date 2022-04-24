烏克蘭提議舉行特別談判 拯救亞速鋼鐵廠受困軍民

俄軍仍持續炮轟位於馬立波的亞速鋼鐵廠，基輔希望能在當地舉行「特別談判」，以救出受困軍民。(美聯社)

烏克蘭 當局表示，儘管俄羅斯總統普亭 上周指示俄軍不須攻占烏軍在馬立波的僅存據點亞速鋼鐵廠，但俄軍仍持續炮轟；基輔已邀請俄方在當地舉行「特別談判」，以救出受困軍民。

烏國武裝部隊司令部在臉書（Facebook）發文表示，俄軍在亞速鋼鐵廠（Azovstal）一帶開火並發動「攻勢」，同時對民用基礎設施進行空襲。

馬立波（Mariupol）第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）在今天公布的受訪影片中稱，俄軍正透過空襲與砲彈猛烈轟炸鋼鐵廠。

鎮守廠內的伏林那說：「我們有不少人傷亡，情況嚴峻…許多人受傷，有些人性命垂危。我們的槍枝、彈藥、糧食、藥品都嚴重不足…情勢正迅速惡化。」

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）透過影片宣布，「我們已邀請俄方在亞速鋼鐵廠圍牆附近舉行一輪特別會談。」

阿列斯托維奇說，這一輪特別談判旨在達成馬立波的立即停火協議、連續多日開放人道走廊，以及釋放或交換受困在廠內的烏國戰士。

普亭（Vladimir Putin）上周宣布，俄軍將包圍亞速鋼鐵廠，但並無打算攻占這個據點。