澤倫斯基復活節訊息 矢言邪惡不會摧毀烏克蘭
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天發表東正教復活節訊息時，宣示「邪惡」不會摧毀烏克蘭，並向神祈禱把快樂還給孩童、讓哀慟的母親得到慰藉。
路透報導，澤倫斯基在烏克蘭最知名地標之一─首都基輔（Kyiv）擁有千年歷史的聖索菲亞主教座堂（Saint Sophia Cathedral）發表視訊演說。
身穿招牌深色卡其服的他表示，烏克蘭終將克服俄羅斯入侵帶來的黑暗，至今大家仍深信烏克蘭不會被邪惡摧毀。
澤倫斯基說：「我們將克服黑暗時期，在這個日子，我和我們多數人都不穿亮麗服裝，但我們正在為光明的理想奮戰。」
俄軍發起俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）口中的「特殊軍事行動」兩個月後，烏克蘭各地今天低調舉行復活節慶祝儀式。烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）今天說，州內已有7座教堂毀於戰爭。
過去教堂內一般會擠滿參加夜間和上午復活節儀式的信眾，但今年教堂已被要求不要聚眾，憂心人群恐淪為飛彈攻擊目標。澤倫斯基21日指出，俄國已否決在復活節期間休兵的提案。
烏克蘭高階協商人員波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，包圍南部城市馬立波（Mariupol）的俄軍正在砲擊烏克蘭守軍的藏身之處─馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）。
波多利雅科在推特（Twitter）呼籲「在馬立波（實施）真正的復活節停火」，同時即刻開設人道走廊讓平民疏散，並展開特別談判來討論交換軍人和平民事宜。
澤倫斯基也在復活節訊息中提到，馬立波及其「英勇的守衛者」應當被永誌不忘，「牆可毀，但我國戰士和整個國家精神的根本所在，是不可能被摧毀的」。
澤倫斯基並向神祈求「給予每個男童女童一個快樂的童年、青年與老年，讓他們至少得以擺脫一點恐怖的戰時童年記憶」。
「照顧我們的母親，賜堅忍於等待兒女從戰爭歸來的人，還有不幸看不到孩子從前線回來的人。」
烏克蘭官員表示，這次戰爭已造成至少213名孩童死亡，包括南部敖德薩市（Odesa） 昨天被空襲時死亡的一名3個月大嬰兒。
頓內次克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示，俄軍今天的砲擊摧毀一棟建築物，造成裡頭兩名分別為5歲和14歲的女孩死亡。
俄國矢口否認鎖定平民攻擊。
影片來源：YouTube
上一則
出口民調：馬克宏以58%得票率贏得法國總統大選
下一則
FB留言