我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台將縮短居家隔離為3+4 第4天快篩陰性可出門 實施日待定

出口民調：馬克宏贏得法國總統大選

出口民調：馬克宏以58%得票率贏得法國總統大選

世界新聞網/即時報導
法國總統大選今日舉行，據預測現任總統馬克宏勝出。(美聯社)
法國總統大選今日舉行，據預測現任總統馬克宏勝出。(美聯社)

法國今天舉行總統大選第二輪投票，主要出口民調預測，現任總統馬克宏將以58.2%得票率成功連任，擊敗極右派國民聯盟領袖雷朋，並成為法國20年來首度連任的總統。

民調公司Ipsos-Sopra Steria在當地時間晚上8時整（美東時間下午2時）透過世界報（Le Monde）公布的民調預測，現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）將獲得58.2%得票率，對手極右派國民聯盟（RN）雷朋（Marine Le Pen）則有41.8%支持度。

費加洛報（Le Figaro）由Ifop-Fiducial執行，同一時間公布的出口民調數字也非常相近，預測馬克宏以58%比42%得票率擊敗對手雷朋，成為法國第五共和的第12任總統。法國出口民調通常有相當的準確與可信度。

在本月10日首輪投票前後，馬克宏與雷朋的支持度相當拉鋸，最近只相差2至5個百分點，導致選情一度膠著，但此後差距不斷拉大。根據22日的選前最後民調，兩人支持度已相差達12個百分點。

法國本屆選民人數超過4800萬，據內政部下午5時的數據，本屆投票率為63.23%，較2017年的上屆大選下降2個百分點。

此次為兩人第二度於總統大選決戰廝殺，2017年馬克宏以66.10%比33.90%得票率輾壓雷朋，今年差距縮小。雷朋日前曾表示，本屆將是她最後一次出馬角逐大位。

法總統決選將揭曉 傳美希望馬克宏連任

法國大選決選前 馬克宏、雷朋不管誰贏都寫下紀錄

影片來源：YouTube The Guardian

馬克宏 投票 民調

上一則

金融時報：普亭已放棄對烏和談 目標轉為掠奪土地

延伸閱讀

法總統決選將揭曉 傳美希望馬克宏連任

法總統決選將揭曉 傳美希望馬克宏連任
法國大選決選前 馬克宏、雷朋不管誰贏都寫下紀錄

法國大選決選前 馬克宏、雷朋不管誰贏都寫下紀錄
法決選前最終辯 馬克宏、雷朋互貼親俄標籤

法決選前最終辯 馬克宏、雷朋互貼親俄標籤
法國總理：馬克宏若勝選連任總統 內閣將總辭

法國總理：馬克宏若勝選連任總統 內閣將總辭

熱門新聞

馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
儘管聯邦大眾運輸口罩令延期，遭到聯邦法官否決，但各州各市仍各自有規定搭乘大眾運輸工具仍要戴口罩。圖為紐約市乘客19日仍依規定繼續戴口罩搭地鐵。(美聯社)

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

2022-04-20 06:13
俄國軍車18日在烏克蘭馬立波附近俄方控制區的公路行駛。（美聯社）

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

2022-04-19 15:19

超人氣

更多 >
封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡