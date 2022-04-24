拜登嗆普亭 想在烏克蘭戰場實現野心已告失敗

拜登總統22日在空軍一號上與記者對話。(美聯社)

國務院今天推文轉述總統拜登 談話指出，俄羅斯總統普亭 永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭 。推文圖片顯示，拜登認為普亭想在烏克蘭戰場實現他的巨大野心已經失敗。

根據國務院官網推文，拜登表示：「我們國內團結一致，我們與盟邦和夥伴團結無間，我們也與烏克蘭人民團結一起，這向普亭發出明確無誤的訊息：他永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭。」

推文也附帶圖卡，顯示拜登表示：「普亭想在（烏克蘭）戰場上實現他巨大野心已告失敗。」

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW — Department of State (@StateDept) April 24, 2022

另外，國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）即將抵達烏克蘭首都基輔展開會談。烏克蘭總統澤倫斯基表示，在與兩人會談時，烏克蘭希望爭取到美方提供重型武器，這對烏克蘭最終能奪回被俄羅斯占領的領土至關重要。

這將是自俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，美國政府官員首度正式訪問基輔。