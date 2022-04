拜登嗆普亭 想在烏克蘭戰場實現野心已告失敗

國務院今天推文轉述總統拜登 談話指出,俄羅斯總統普亭 永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭 。推文圖片顯示,拜登認為普亭想在烏克蘭戰場實現他的巨大野心已經失敗。

根據國務院官網推文,拜登表示:「我們國內團結一致,我們與盟邦和夥伴團結無間,我們也與烏克蘭人民團結一起,這向普亭發出明確無誤的訊息:他永遠無法成功主宰和占領整個烏克蘭。」

推文也附帶圖卡,顯示拜登表示:「普亭想在(烏克蘭)戰場上實現他巨大野心已告失敗。」

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW