我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅

世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人

通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅

編譯黃淑玲／綜合外電
財政部長葉倫。(歐新社)
財政部長葉倫。(歐新社)

財政部長葉倫(Janet Yellen)在一場電視訪談中表示，調降中國商品關稅的做法，值得考慮，因為將可對壓低通貨膨脹產生「想要達到的效果」。美國現在的通膨率已經飆到40年來最高。

葉倫22日接受彭博電視「權力平衡」節目訪問時說：「我們一直都在審慎檢視對中國的貿易策略。」主持人衛斯汀問她，是否解除前總統川普所加徵的中國商品進口關稅時，葉倫回答：「這值得考慮。我們當然盡所能地來應對通膨，如此可望有一些想要達到的效果。我們正在研究這類做法。」

葉倫強調，行政團隊一直都想盡辦法協助降低美國物價，例如，拜登總統已下令釋出部分戰略儲油，來幫忙緩解供應鏈問題。

降中國關稅 可降通膨1.3百分點

彭博指出，根據彼得森國際經濟研究所(PIIE)上個月發表的研究，取消川普時代對來自中國的商品廣泛加徵的關稅，可以降低美國通貨膨脹率1.3個百分點。

美國3月消費者物價指數(CPI)比去年同期急升8.5%，繼續改寫40多年新高；民調發現，民眾對拜登政府最主要的不滿就源於通膨高漲。

就在葉倫受訪前一天，白宮副國家安全顧問辛赫(Daleep Singh)也提議，美國可調降不涉及戰略問題的中國商品關稅，包括自行車與服飾之類的產品，以協助對抗通膨。

他認為，川普政府所開徵的關稅，或許提供給美國一些談判的籌碼，但並未達成戰略目的。降低那些非戰略產品的關稅，而把焦點就放在更具戰略意義的領域，諸如關鍵科技，會是更佳的選擇。

通膨壓力大 影響期中選舉席次

另據路透報導，通膨是拜登最關切的問題之一，隨著能源、食品和其他民生必需品價格漲上天，他的民意支持度直直落。

今年11月的期中選舉，他所屬的民主黨大有失去國會多數席次的危機。

葉倫在另一個CNBC的訪問中則提到，美國的通膨可能已經到頂，但是物價仍然會在高水準持續「再久一些」。

葉倫去年在接受紐約時報專訪時，就曾質疑川普政府加徵中國商品關稅的設計不良，未認清問題癥結所在和美國利益，反而是對消費者課稅

而在中國國務院副總理劉鶴二度向美國提出降低關稅要求後，葉倫受訪時明確表示，美國希望中國履行美中第一階段貿易協議的採購承諾，並將考慮以對等方式降低部分對中關稅。

關稅 葉倫 川普

上一則

澤倫斯基：美國務卿和防長24日造訪基輔

延伸閱讀

加速軍援烏克蘭 拜登指派「安全協調員」

加速軍援烏克蘭 拜登指派「安全協調員」
審查不嚴謹 拜登安置烏克蘭難民計畫被罵了

審查不嚴謹 拜登安置烏克蘭難民計畫被罵了
地球日 拜登訪西雅圖 簽署林地「減碳」行政令

地球日 拜登訪西雅圖 簽署林地「減碳」行政令
國會暴亂 促辭錄音曝光 麥卡錫夜電 川普：沒生氣

國會暴亂 促辭錄音曝光 麥卡錫夜電 川普：沒生氣

熱門新聞

馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

2022-04-19 10:22
多位知情人士19日告訴CNN，美國政府沒有多少途徑追蹤已送過邊境進到烏克蘭的大量反戰車、防空和其他武器等軍需品。不過，這是拜登政府願意承擔的「清楚風險」。（路透資料照片）

援烏武器「掉進大黑洞」 美方官員坦承沒多少方法追蹤

2022-04-20 11:06
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

2022-04-22 10:20
研究人員希望未來進一步研究腫瘤中存在的突變特徵，明白致癌突變根源究竟是環境因素還是遺傳問題造成，進而加速改進治療方法。(美聯社)

癌症研究大突破 找到58種基因突變線索…有助對症治療

2022-04-22 16:25
儘管聯邦大眾運輸口罩令延期，遭到聯邦法官否決，但各州各市仍各自有規定搭乘大眾運輸工具仍要戴口罩。圖為紐約市乘客19日仍依規定繼續戴口罩搭地鐵。(美聯社)

何時何處應戴口罩？專家建議4個時機該戴

2022-04-20 06:13

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」

華府校園旁槍案4傷 槍手身亡 曾發文笑警「搜錯地方」
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵