美資深官員訪索羅門 若北京建軍事設施美將回應

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯22日率團訪問索羅門群島。美聯社

白宮 國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）22日率團訪問索羅門群島，與該國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）會談90分鐘，美國表示，若中方因索中安全協議在當地永久駐軍或興建軍事設施，將為美國所高度關切，且華府 將回應。

中國外交部19日宣布與索羅門簽署安全合作框架協議，美國和澳洲 憂慮北京將順勢「軍事插旗」，衝擊印太地區和平穩定。

澳洲政府上周遣官員赴索國遊說無果，坎伯率領國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、印太司令部副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）、國際開發總署（USAID）亞洲地區代理資深副助理署長哈特（Craig Hart）等人訪問亞洲，最後一站就是索羅門。

白宮表示，坎伯一行與蘇嘉瓦瑞等索國內閣官員舉行90分鐘會談，具體商談索羅門近日與中方簽署的安全協議；索方稱對中安全協議僅適用於國內，但美方認為這可能影響區域安全，包含對美國與盟友，美國並就協議的目的、範圍和透明度點出美方的關切領域。

白宮表示，若任何一方採取作為在索國建立事實上（de facto）永久駐軍據點、軍力投射能力或軍事設施，將為美國所高度關切，且華府將做出回應。

蘇嘉瓦瑞向美國官員保證，中方不會在索羅門打造軍事基地，也不會長期駐軍或建立軍力投射能力；美方說將與盟友共同密切關注後續發展。

白宮表示，值此關鍵時刻，美國與索羅門同意啟動高階戰略對話，強化溝通、處理共同關切議題，並促進實務進展。

此外，坎伯訪團也表示，將加速在索羅門建立美國使館、推進清除索國境內未爆彈的合作、推動有關氣候與健康的倡議，並提供更多疫苗等合作計畫。