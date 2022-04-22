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彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

編譯羅方妤／即時報導
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社
中國國家主席習近平（右）與俄國總統普亭（左）今年2月4日在北京冬奧開幕式前會談。美聯社

西方觀察家希望藉由俄烏戰爭爆發，俄國受到嚴厲制裁，從而對北京當局意圖武統台灣產生警示效應。然而，彭博專欄作家、約翰霍普金斯大學教授布蘭德斯（Hal Brands）撰文提出另一種截然不同的看法，稱俄烏戰爭恐怕只會使中國武力犯台攻勢更快更狠，且中國認為自身經濟更龐大、更複雜，比俄國經濟更難以被扼殺。

布蘭德斯指出，如今中國專家肯定非常仔細研究俄烏戰爭和全球對這場戰爭的反應，一派認為這給中國警訊，另一派則認為以突襲大膽犯台，先發制人。

布蘭德斯寫道，中國國家主席習近平可能注意到，美國和其他民主國家提供烏克蘭武器、人員訓練和資金，但就是沒有出兵。此外，歐洲不願採取快速停止購買俄國能源等更嚴厲措施，因為這會為歐洲國家民眾帶來痛苦，中國可能不會對西方制裁俄國感到印象深刻。中國也知道，自身更龐大、更複雜的經濟，比俄國經濟更難以被扼殺。

布蘭德斯指出，習近平可能認為，俄國總統普亭的錯誤並不在於他決定侵烏，而是他以如此笨拙、優柔寡斷的方式入侵，給烏克蘭反擊的機會，及讓美國和盟國抓住機會制裁莫斯科當局。

布蘭德斯寫道，這種詮釋可能將習近平推向更危險的方向，使他相信贏得潛在台海衝突的關鍵是使用壓倒性武力，癱瘓飛彈彈幕、發動網路攻擊、暗殺和進行顛覆行動，再進行決定性的大規模入侵，在美國等西方盟國介入前，先擊潰台灣抵抗勢力。這也中國強調奇襲和先發制人的軍事傳統吻合。

俄國 習近平 烏克蘭

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