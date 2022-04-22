頓巴斯戰場對俄軍有利 西方官員警告：普亭仍可能獲勝

烏東頓內次克分離分子的戰車縱隊21日行駛於烏克蘭南部戰略港口城市馬立波的街道。(路透)

泰晤士報和路透報導，西方國家的官員21日表示，儘管俄羅斯 總統普亭 未能達成戰前設定的目標，但仍可以在烏克蘭 獲勝。

俄羅斯2個月前以「特別軍事行動」名義入侵烏克蘭，沒能攻占首都基輔後，最近幾周把重點轉向烏東頓巴斯地區。據報導，相較於基輔以北的森林，此處主戰場為平坦的堅實地形，為俄方砲兵跟戰車提供優勢。官員們警告，烏東的俄軍人數超過烏軍，比例為3比1，俄方「確實有可能」包圍烏軍跟「逐漸碾碎他們」，這「將足以讓普亭宣稱為一場勝利」。

一位不願透露姓名的官員稱，「普亭顯然無法達到他的最初戰前目標，但仍處於取勝的位置（A position to win）」。他認為，俄羅斯的成功可能是鞏固俄方對頓巴斯的掌握及建立連結克里米亞的陸地橋梁，最壞情況則是有可能再度攻打基輔。另一個最壞情況，據報則是剝奪基輔進入黑海的通道。

不過，這位官員也補充道，即使出現這些可能結局，考慮到俄軍深受重大損失、烏克蘭的頑強抵抗及戰爭將歐洲安全架構改成俄羅斯受損的方式，入侵烏克蘭對俄羅斯仍將是個戰略錯誤。他說，「對俄羅斯而言，這已經是戰略失誤（Strategic Blunder）了」。

另一位官員則說，俄羅斯已開始解決一些在入侵初期妨礙俄軍的問題，但部隊通常以長縱隊機動的方式仍造成他們的麻煩，「指揮管制已經變得更為有效…很明顯，他們在如何使用無人機、將其整合到推進中部隊跟怎麼動用火砲上變得更聰明了」。他說，還沒看到俄軍改進部隊機動方式，「雖說他們讓部隊投入戰鬥時，變得更加結合了」。