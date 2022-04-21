烏克蘭戰後重建需要6千億元 想用被凍結的俄國資金

烏克蘭總理什米加爾表示，烏克蘭戰後重建需要6,000億美元資金，呼籲IMF成員國動用10%特別提款權（SDR）提供金援。(路透)

烏克蘭 總理什米加爾（Denys Shmyhal）表示，烏克蘭戰後重建需要6,000億美元資金，呼籲國際貨幣基金（IMF）成員國動用10%特別提款權（SDR）馳援。

什米加爾21日出席IMF和世界銀行在華盛頓特區舉辦的春季會議，他在大會為聲援烏克蘭舉辦的部長級圓桌會談中表示，短期內，烏克蘭每月需要40至50億美元資金。長期來看，烏克蘭需要一個復甦策略，類似於二戰後推動歐洲復興的「馬歇爾計畫」。

IMF總裁喬治艾娃在圓桌會談致詞時說，當務之急應該是滿足烏克蘭目前的財務需求，以盡量減輕烏國未來債務負擔的方式進行，因此金援非常重要。

同日，烏克蘭司法部長馬魯斯卡（Denys malyuska）接受路透專訪時說，正與一群國際律師合作建立一種機制，目的是使用遭西方凍結的俄羅斯資金，來補償俄國 入侵烏克蘭造成的損失。

烏國官員表示，迄今為止，俄國的入侵已對烏克蘭30%基礎建設造成不同程度的損害，到目前為止造成的損失約為5,000億美元。歐盟 持續尋求建立一個國際重建基金，部分歐盟政界人士呼籲使用遭西方凍結的俄國資產，包括3,000億美元的俄國外匯存底。

美國財長葉倫表示，她認為俄羅斯應當支付烏克蘭的重建費用，但不願對使用俄國遭凍結的資產協助烏克蘭重建一事背書。

在俄烏戰事方面，俄國總統普亭21日聲稱已掌控烏克蘭港口城市馬立波。俄國國防部長蕭依古表示，馬立波的亞速鋼鐵廠內有2,000多名烏軍仍在抵抗。