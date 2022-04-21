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拜登政府援助烏克蘭 量身打造新武器「自殺式無人機」

記者張文馨／華盛頓報導
美國五角大廈發言人柯比。（美聯社）
美國五角大廈發言人柯比。（美聯社）

美國總統拜登21日表示，將提供13億美元的軍事與人道援助給烏克蘭，其中包含8億美元的重型武器，以及5億美元的人道和經濟援助；其中，這次軍事援助曝光一項美軍為烏克蘭打造的自殺式無人機系統。

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）表示，自去年8月以來，國防部將第8度向烏克蘭提供軍事援助，包含72門155毫米榴彈砲（155mm Howitzers）、14.4萬發彈藥，以及超過121架鳳凰幽靈戰術無人機系統（Phoenix Ghost Tactical Unmanned Aerial Systems）。

鳳凰幽靈無人機公開訊息很少，柯比表示，這是美國空軍為俄烏戰爭快速量身打造的無人機種。

國防部資深官員表示，鳳凰幽靈無人機的性能與先前援助烏克蘭的彈簧刀無人機（Switchblade）類似，具有監視能力且能瞄準目標自炸，用於鎖定並摧毀高價值目標物，類似打出一拳的效果。

美國日前提供百架彈簧刀無人機，並協助烏軍操作運用；法廣報導，彈簧刀無人機是一種介於巡弋飛彈和無人機飛行器之間的智能飛彈武器，它可以在目標區搜索定位，收起雙翼變成一枚小型巡弋飛彈與目標同歸於盡，被形容為「神風特攻」與「坦克死敵」。

國防部資深官員表示，為了因應俄軍在烏東頓巴斯地區的攻擊，美烏磋商後由美國提供榴彈砲補充火力。

資深官員表示，連同本月13日宣布提供18門榴彈砲，足夠讓烏克蘭建立5個新的砲兵營，每營配備18門大砲與3.7萬子彈，已有18門榴彈砲抵達烏克蘭，其餘的會在周末抵達。

烏克蘭 國防部 柯比

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