Netflix首季流失20萬訂戶 股價崩跌逾35% 18年來最慘

影音串流巨擘Netflix逾10年來首度流失訂戶，今天股價暴跌35%，創近18年來最慘表現。（路透）

影音串流巨擘Netflix 逾10年來首度流失訂戶，今天股價 暴跌35%，創近18年來最慘表現。這家曾被華爾街捧在手心的公司面臨價值重估，單日市值蒸發逾540億美元。

Netflix（網飛）昨天盤後公布財報，今年首季流失20萬名訂戶，跌破投資人眼鏡。在串流市場競爭加劇、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 趨緩、物價飛漲促使民眾看緊荷包的情況下，Netflix預期本季將再流失200萬名訂戶。

•單日市值蒸發543億美元 上市以來最慘

今天Netflix股價狂瀉122.42美元，跌幅35.1%，收在226.19美元，創2004年10月15日暴跌41%以來最糟單日表現。

Netflix單日市值蒸發543億美元，為2002年上市以來最慘紀錄；年初以來跌幅逾62%，表現在史坦普500指數成分股中敬陪末座。

這是Netflix今年第2度季報出爐後股價直線下墜。今年1月，Netflix預期首季增加250萬名訂戶，不如去年同期表現，造成單日股價崩跌21.8%。

•去年底巔峰時 市值曾逾3000億美元

Netflix連兩季訂戶數據欠佳，法人看壞其長期成長潛能，紛紛下修投資評等。摩根大通（JPMorgan）一口氣將Netflix目標股價腰斬到305美元，遠低於華爾街中間目標價400美元。

Netflix股價市值在去年底巔峰時，曾超過3000億美元，目前市值約為1000億美元，與巔峰相比下跌了2/3。

在尖牙股（FAANG）中，Netflix目前是市值最小的公司，尖牙股是臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Netflix和谷歌（Google）等科技巨擘的縮寫。

•疫情期間 Netflix全球訂戶激增

1997年成立的Netflix走在串流領域尖端，過去10年積極產製原創內容，訂戶隨事業版圖拓展不斷擴增，躋身美股指標成長股之一。

2020年春季COVID-19大流行，大量民眾在戲院關門時居家防疫，Netflix全球訂戶激增，刺激股價屢創歷史新高。與此同時，Disney+、HBO Max、Paramount+等傳統片廠開闢的串流平台加入戰局，這片昔日藍海的競爭日趨激烈。

•怪罪現有2.2億訂戶 不少人分享帳號

Netflix坦承對手競爭有損自身成長之餘，怪罪現有2.2億名訂戶中不少人私下分享帳號。Netflix以往對此姑息縱容，近期改變態度，已在多地測試用戶分享帳號需要多付費的方案。

為擴大用戶基礎，近年多次漲價的Netflix昨天宣布研議提供支援廣告的低價版服務，一改帶給訂戶無廣告體驗的初衷。

COVID-19大流行兩年多來防疫限制逐漸減少，民眾待在家看片追劇的時間縮短，加上疫情期間通貨膨脹隨供需失衡直線升溫，民眾看緊荷包，算盤愈打愈精。為避免用戶大規模退訂，Disney+跟進HBO Max，今年稍晚將推出支援廣告的版本，Netflix不得不調整策略。