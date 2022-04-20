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美擴大對俄經濟制裁 首度瞄準「虛擬貨幣採礦公司」

中央社／華盛頓20日專電

美國今天對俄羅斯進行新一波經濟制裁，包括一家主要商業銀行與虛擬貨幣採礦公司在內的40多個實體與個人，以確保俄羅斯無法規避國際對俄羅斯的制裁。這也是美國首度制裁虛擬貨幣採礦公司。

俄羅斯入侵烏克蘭近兩個月時間，美國政府持續擴大對俄羅斯的制裁行動。

美國財政部今天公布新一波對俄羅斯經濟制裁範圍，主要針對協助逃避美國與其他國家對俄羅斯實施制裁的實體與個人，其中包括俄羅斯商業銀行Transkapitalbank以及包括俄羅斯寡頭馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）在內的40多名個人與實體組成的全球網絡。

財政部還將全球第三大的俄羅斯虛擬貨幣採礦公司Bitriver列入這波制裁名單。這是美國首度制裁虛擬貨幣採礦公司。財政部在聲明中表示，將虛擬貨幣採礦公司納入制裁名單是因為這些企業協助俄羅斯將自然資源貨幣化。

主管恐怖攻擊與金融情報的美國財政部副部長尼爾森（Brian E. Nelson）表示，財政部針對逃避、試圖逃避或協助逃避美國對俄羅斯制裁的人，因為他們正在幫助俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）選擇的殘酷戰爭。

尼爾森指出，美國會與國際夥伴密切協調，努力確保實施的制裁削弱克里姆林宮投射力量並為其入侵提供資金的能力。

俄羅斯 虛擬貨幣 財政部

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