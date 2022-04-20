英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

美國、英國和加拿大財政首長20日參與20國集團（G20）視訊會議時，在俄羅斯代表發言時一起離席，譴責俄國對烏克蘭的戰爭，並將持續推動國際行動懲罰俄國。Getty Images

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）在推特表示，美國、英國和加拿大財政首長20日參與20國集團（G20）視訊會議時，在俄羅斯 代表發言時一起離席，譴責俄國 對烏克蘭的戰爭，並將持續推動國際行動懲罰俄國。

Earlier my representatives, along with US & Canadian counterparts left today’s G20 meeting in Washington as Russian delegates spoke.



We are united in our condemnation of Russia’s war against Ukraine and will push for stronger international coordination to punish Russia. https://t.co/XxmscvRrRt — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 20, 2022

路透引述知情人士報導，葉倫告訴與會的各國代表，她強烈反對俄國資深官員參加這場會議。

此外，烏克蘭代表也在俄國發言時離席；歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）在會中敦促主席印尼財長向俄羅斯傳遞「結束對烏克蘭戰爭」的訊息。

路透報導，俄國副財政部 長馬克西莫夫（Timur Maksimov）親自參加，俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）與央行總裁透過視訊與會。

美國總統拜登上月底表示，俄羅斯應該因為侵略烏克蘭被逐出G20。

此外，美國財政部20日宣布新一波制裁行動，制裁俄羅斯商業銀行Transkapitalbank，稱該銀行為中國大陸和中東在內的數個亞洲國家提供服務，並提出逃避國際制裁的建議。

美國政府宣布制裁俄羅斯權貴馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）、全球第三大的俄國虛擬貨幣公司Bitriver等個人和實體，理由也是他們規避國際制裁。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周在華府經濟俱樂部的活動表示，美國和國際社會已對俄國實施史無前例的制裁，接下來重點在落實，他當時預告美國將會宣布後續行動。

財政部20日透過聲明表示，美國致力於確保沒有任何資產可成為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）抵銷制裁影響的工具。

國務院同日宣布，對587名俄國人實施簽證限制，包含俄羅斯國會議員及其家人。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點