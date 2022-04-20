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英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

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英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

記者張文馨／華盛頓報導
美國、英國和加拿大財政首長20日參與20國集團（G20）視訊會議時，在俄羅斯代表發言時一起離席，譴責俄國對烏克蘭的戰爭，並將持續推動國際行動懲罰俄國。Getty Images
美國、英國和加拿大財政首長20日參與20國集團（G20）視訊會議時，在俄羅斯代表發言時一起離席，譴責俄國對烏克蘭的戰爭，並將持續推動國際行動懲罰俄國。Getty Images

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）在推特表示，美國、英國和加拿大財政首長20日參與20國集團（G20）視訊會議時，在俄羅斯代表發言時一起離席，譴責俄國對烏克蘭的戰爭，並將持續推動國際行動懲罰俄國。

路透引述知情人士報導，葉倫告訴與會的各國代表，她強烈反對俄國資深官員參加這場會議。

此外，烏克蘭代表也在俄國發言時離席；歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）在會中敦促主席印尼財長向俄羅斯傳遞「結束對烏克蘭戰爭」的訊息。

路透報導，俄國副財政部長馬克西莫夫（Timur Maksimov）親自參加，俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）與央行總裁透過視訊與會。

美國總統拜登上月底表示，俄羅斯應該因為侵略烏克蘭被逐出G20。

此外，美國財政部20日宣布新一波制裁行動，制裁俄羅斯商業銀行Transkapitalbank，稱該銀行為中國大陸和中東在內的數個亞洲國家提供服務，並提出逃避國際制裁的建議。

美國政府宣布制裁俄羅斯權貴馬洛費耶夫（Konstantin Malofeyev）、全球第三大的俄國虛擬貨幣公司Bitriver等個人和實體，理由也是他們規避國際制裁。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）上周在華府經濟俱樂部的活動表示，美國和國際社會已對俄國實施史無前例的制裁，接下來重點在落實，他當時預告美國將會宣布後續行動。

財政部20日透過聲明表示，美國致力於確保沒有任何資產可成為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）抵銷制裁影響的工具。

國務院同日宣布，對587名俄國人實施簽證限制，包含俄羅斯國會議員及其家人。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

俄國 俄羅斯 財政部

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