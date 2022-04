英美加G20退席抗議俄國侵略 美宣布更多制裁行動

英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)在推特表示,美國、英國和加拿大財政首長20日參與20國集團(G20)視訊會議時,在俄羅斯 代表發言時一起離席,譴責俄國 對烏克蘭的戰爭,並將持續推動國際行動懲罰俄國。

Earlier my representatives, along with US & Canadian counterparts left today’s G20 meeting in Washington as Russian delegates spoke.



We are united in our condemnation of Russia’s war against Ukraine and will push for stronger international coordination to punish Russia. https://t.co/XxmscvRrRt