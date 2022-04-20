美中防長通話 魏鳳和：台灣問題或釀「顛覆性影響」

中國國務委員兼國防部長魏鳳和強調，台灣問題處理不好，會對中美關係造成顛覆性影響。（圖／取自中國國防部網站）

據中國官方發布，4月20日，中國國務委員兼國防部 長魏鳳和應約與美國國防部長奧斯丁 （Lloyd Austin）通電話。魏鳳和向美方表示，「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響」。

據環球網，魏鳳和4月20日應約與奧斯丁通話，魏鳳和指出，「中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗」，他強調美方要將「四不一無意」承諾落到實處。

魏鳳和稱，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

在台灣問題上，魏鳳和強調「台灣是中國不可分割的一部分」，這是誰也無法改變的事實和現狀。他並稱，「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整」。

據中方發布，奧斯丁表示，美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作，「美國堅持一個中國政策，雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題」。

此外，雙方還就海空安全問題、烏克蘭 局勢等交換看法，魏鳳和並要求美方停止在海上進行軍事挑釁，「不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓」。

此前傳出美國眾議院議長波洛西將訪台，中國外交部表示強烈反對，共軍東部戰區並舉行演練。