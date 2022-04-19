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聯大討論限制常任理事國否決權 美國為首約50國支持

編譯李京倫／綜合報導
聯合國大會。(美聯社資料照)
聯合國大會。(美聯社資料照)

聯合國大會19日召開會議，討論列支敦斯登領銜提出的一項決議草案，這項草案要求安全理事會五個常任理事國動用否決權時必須提出正當理由。

這項獲得美國力挺的提案，目的是讓常任理事國減少動用否決權。先前即已有人提出類似想法，現在因為俄羅斯入侵烏克蘭又被重新提出討論。

美國駐聯合國大使湯瑪斯─葛林斐德說，「我們尤其關切俄國過去20年濫用否決權的可恥模式」，提案若過關，將讓安理會常任理事國「全體成員在當責、透明和責任上邁進一大步」。

聯合國憲章明文規定，安理會應以全球和平捍衛者的身分介入衝突，但莫斯科手握的否決權，卻可癱瘓安理會行動。

前蘇聯1946年首次動用否決權以來，莫斯科當局已動用了143次否決權，遠高於美國86次，英國30次以及中法各18次。

外交人士說，列支敦斯登的提案獲得美國在內約50國背書。

安理會另有10個無否決權的非常任理事國。

法新社取得的草案內容顯示，若一或多個常任理事國動用否決權，聯合國193個成員將在10個工作天內開會討論。

背書力挺此案的國家包括烏克蘭，以及希望在安理會日後擴張時能取得常任理事國席次的日本和德國。

外交界人士說，法國雖非共同提案者，但仍會投下贊成票。這項備受爭議的提案需要英國和中俄力挺，但目前不清楚他們會如何投票。

聯合國 烏克蘭 英國

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