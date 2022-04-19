抗議俄侵烏 美將杯葛部分G20會議

美財長葉倫將杯葛部分G20會議。（美聯社）

華盛頓郵報19日報導，財政部 部長葉倫 將杯葛本周在華府舉行的部分G20會議，表達抗議俄國 入侵烏克蘭。財政部官員透露，葉倫將出席20日的財長會議，表達支持專程從基輔前來與會的烏克蘭財長，但其他有俄國代表出席的會議，葉倫將不會出席。由於被美國列入黑名單，俄國財長希魯阿諾夫預計將視訊與會。

本周的G20會議是俄國2月24日入侵烏克蘭以後首度召開，成為各國領袖如何看待俄國侵烏的指標。G20許多重量級會員國已譴責俄國，但不包括中國和印度。開戰迄今，歐洲為首的許多國家依然非常仰賴俄國石油和天然氣，凸顯出美國和盟國雖然頻頻祭出制裁，俄國與許多國家的經濟關係依然盤根錯節。

財政部官員透露，葉倫在出席的會議上將譴責俄國，並呼籲各國將俄國阻絕於全球金融體系外。G7會員國都選擇缺席部分會議，而非完全杯葛。

批評者認為，葉倫不該缺席，應該把握跟俄國正面交鋒的難得機會，批判俄軍暴行。

智庫「大西洋理事會」歐亞中心資深研究員柯恩表示：「美國將發言舞台讓給俄國，這是個錯誤。我了解許多與會代表不是專業的溝通者，但經過訓練，他們可以讓俄國的出席惹人嫌」。

葉倫在G20以缺席方式抗議俄國，反映出一些經濟競爭者實力漸強，讓美國難以施展影響力。G7大多是美國盟邦，砲口一致對俄沒什麼問題；但隨著中國和印度經濟實力崛起，西方國家被迫必須和中印合作，G20變得愈來愈重要，美國也比較不容易施壓。

拜登總統曾呼籲將俄國逐出G20，儘管G20並無將會員除籍條文，但如果會員國有共識，也許可以從停權開始。不過中國、巴西已表明反對，G7官員也承認，印尼、印度和南非不會同意開除俄國。