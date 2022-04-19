頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

馬立波最後一批烏克蘭守軍藏匿的巨型煉鋼廠，18日遭空襲後冒出濃煙。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基18日宣告，俄軍在烏東幾乎整條前線上發起新一波攻勢，「頓巴斯之戰」已開打。

澤倫斯基發布影片說：「我們現在可以說，俄軍已經展開他們準備已久的頓巴斯戰役。無論俄軍向烏東投入多少兵力，我們都將繼續戰鬥，保家衛國。」

俄國 外長拉夫洛夫證實「軍事行動另一階段已展開」，俄國國防部長蕭依古說，目標是「解放」頓內次克和盧甘斯克 。

俄軍18日攻占人口近2萬的盧甘斯克州克爾米納鎮，這是俄軍發動新攻勢以來第一個戰果。盧甘斯克州州長蓋戴在社群媒體說，「俄軍已帶著大量軍事裝備進入這裡，我軍已退到新地點」。

華盛頓戰爭研究所最新戰況分析指出，俄軍在烏東展開新階段的大規模攻勢，鎖定魯別日諾、波帕斯納亞、馬林卡等頓巴斯地區的關鍵節點猛烈砲擊，企圖奪取合稱頓巴斯的頓內次克、盧甘斯克2州全境。

軍事專家根據可取得的資訊研判，俄軍另在頓巴斯南部的胡里艾伯勒至大諾沃西爾卡一線展開猛攻，目標應是奪取後方的波克羅夫西克，以切斷烏軍頓巴斯集團南路的補給線。

紐約時報指出，俄軍另對黑海大港敖德薩門戶的尼古拉耶夫加大攻勢牽制，以防烏軍增援烏東。

俄國國防部19日宣布，俄軍在一夜之間對烏東發動數十次空襲，「高精度空射飛彈」擊中頓巴斯部分地區的13個烏軍陣地，其他空襲行動則命中烏克蘭的60處軍事資產，俄軍火砲共擊中1260個軍事目標，俄國防空系統在頓內次克地區馬利諾夫卡村附近擊落一架烏軍米格-29戰機。

另一方面，俄軍對藏匿在一座巨型煉鋼廠的馬立波最後一批烏克蘭守軍下達最後通牒，要他們在當地時間19日正午（美東時間19日上午5時）前投降，否則受死。派兵參與馬立波戰役的親俄車臣強人領袖卡狄羅夫預測，俄軍19日就會攻占煉鋼廠。

俄軍若拿下馬立波，就能分出兵力攻擊頓巴斯，並在俄國和2014年併吞的克里米亞之間建立陸路通道。

烏軍最近幾天在哈爾科夫附近、也就是俄軍後方反攻，顯然企圖切斷補給。烏軍上月就是用這個戰術擊退基輔附近的俄軍。

華盛頓戰爭研究所認為，俄軍近幾周靠著新部署的單位與東北部戰線撤下的部隊雙管齊下增援烏東，烏東大戰俄軍固能重創烏軍，但不大可能重演開戰之初神速兵臨基輔城下的進展，主要是稍早從包圍基輔戰線調來的部隊，都是跟別的戰損單位七拼八湊，投入頓巴斯之戰的俄軍少有完整無損的新血。