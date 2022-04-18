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憂封控延誤生產供應鏈 外國商會代表急見中國商務部長

記者賴錦宏／即時報導
中國商務部部長王文濤。（中國網）
中國商務部部長王文濤。（中國網）

隨著疫情和由此引發的封鎖在中國各地蔓延並危及經濟供應鏈，在中國的外國公司代表18日會見中國商務部部長王文濤，以討論防疫限制措施的不利影響。

據彭博社引述中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）消息報導稱，中國商務部長王文濤18日會見來自美國、歐洲、日本和其他商會的代表。伍德克說，這次會議將是外國商界人士與中方高級官員分享他們的擔憂並說明當前形勢緊迫性的機會。

伍德克說，「我所關心的是他們會傾聽我們所關注和擔憂」。上海美國商會、中國美國商會和中國商務部均沒有回覆置評請求。

中國歐盟商會4月11日曾說，本月8日已致函中國政府，詳細說明防疫措施如何影響到歐洲公司，並呼籲中國調整防疫措施，例如允許對部分患者在家隔離。

商會在寫給中國國務院並由伍德克簽字的信件中稱，大規模檢測和隔離措施無法克服變異株所來帶來的挑戰，並以「舊工具箱」來形容這些措施。商會在信件中認為，在中國採取的現有防疫措施正造成重大干擾，受影響的範圍包括物流和生產，一直延伸至中國境內供應鏈的各方面。

另外，日本駐上海總領事赤松秀一本月15日致函上海副市長兼疫情防控工作領導小組副組長宗明，反映在滬日企因防疫措施面臨的諸多困難。赤松秀一說，自己接到許多日企的申訴，有些企業的生產、供貨得不到保障，致使銷路和市場開始被其他地區的同行占據，不得不將生產製造向其他地區和國外轉移等。

據日本讀賣新聞，18日，日本駐北京大使館向在中國日本居民發送電子郵件，建議他們儲備食品和日用品，以防中國當局因新型冠狀病毒的措施突然難以出門。在上海，無法預見全面封城的情況仍在繼續，食品配送全部延遲。在北京，由於確診感染者，近期部分地區將限制居民外出。「我們還沒有得到新封鎖的具體情況」，一名日本大使館官員說。

日本 防疫 商務部

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