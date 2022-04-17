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眾院共和黨領袖麥卡錫：俄烏為借鏡 應強化台軍力

中央社／華盛頓17日電
眾院共和黨黨團領袖麥卡錫。(Getty Images)
眾院共和黨黨團領袖麥卡錫。(Getty Images)

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭應該成為中國可能入侵台灣的重要一課，他呼籲美國總統拜登應盡快採取行動強化台灣軍力，以便更好自我防衛。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國際高度關注中國是否可能依循俄羅斯腳步入侵台灣。

麥卡錫今天上午接受福斯週日新聞（Fox News Sunday）訪問時指出，烏克蘭人並不求美國參戰，只期望擁有能夠保護自己的武器，「如果我們早點採取這些行動，而不是等到俄羅斯入侵之後。如果我們早點這樣做，他們可能永遠不會被入侵。」

麥卡錫並透露，早在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭、美國還只是威脅要制裁時，他就和拜登（Joe Biden）討論過此事。他指出，烏克蘭渴望擁有自衛能力。如果能早點將武器轉移給烏克蘭，讓他們能夠自我防衛，將能挽救數千條生命，並可能讓蒲亭決定不入侵。

麥卡錫表示，如果中國決定對台灣採取軍事行動，拜登必須從烏克蘭議題上的錯誤汲取教訓，「我們必須從中學習，向烏克蘭提供武器，同時也要觀察中國的動向。台灣等了1年多才買到武器得以自衛，「讓民主國家自衛吧，這是我們今天應當學到的一課。」

過去一段時間，中國軍事擾台行動越來越密切。參眾兩院資深議員訪團15日訪問台灣並晉見總統蔡英文當天，共軍就派出6架次戰機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。與此同時，中國國防部還宣布，在台灣周邊海空域進行多軍兵種聯合戰備警巡及對海突擊等科目演練，並表示「是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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