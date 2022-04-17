我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅18日截止 與其最後一天匆匆報 不如申請展期交

復活節3起槍擊案2死31傷 南卡購物中心及夜店槍響

美國經濟未來兩年如何？ 高盛：陷入衰退的機率為35%

編譯洪啟原／綜合外電
華爾街重量級銀行高盛預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約為35%。（路透）
華爾街重量級銀行高盛預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約為35%。（路透）

以歷史經驗來看，美國聯準會（Fed）將面臨一項艱鉅的任務，就是在採取足夠的貨幣緊縮措施抑制通膨之際，還得保持經濟不致陷入衰退。對此，華爾街重量級銀行高盛預估，美國經濟未來兩年陷入衰退的機率約為35%。

高盛經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）17日在研究報告中表示，Fed的主要挑戰是縮小職缺數與求職人數的差距，並使薪資成長放慢至與Fed設定的2%通膨目標步調一致，透過緊縮金融條件來減少職缺，又不會導致失業率急升。

要達成所謂的「軟著陸」也許很難，因為從歷史來看，美國職缺數和求職人數的差距大幅縮小，只發生在經濟衰時。

海濟斯說：「從字面意義來看，這些歷史模式暗示，Fed須走過一條艱難的道路才能實現軟著陸。」他說，經濟衰退並非不可避免，因勞動力供給和耐久材價格的後疫情常態將為Fed提供幫助。

海濟斯也說，在十國集團（G10）已開發經濟體中，可看見更多成功實現經濟軟著陸的例子。G10成員包括比利時、加拿大、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、瑞典、瑞士及英國。

海濟斯指出，自二戰以來，在美國實施的14個緊縮循環中，有11個是實施後的兩年內經濟陷入衰退，當中只有八個可部分歸咎於Fed緊縮貨幣政策，而近幾次循環更常見到軟著陸或「最溫和的著陸」。他預估，美國經濟未來12個月陷入衰退的機率約為15%。

經濟學家近來認為，美國經濟陷入衰退的機率持續升高。彭博月初訪調經濟學家預估，這個衰退機率為27.5%，高於3月預估的20%，並預估美國消費者物價指數（CPI）去年第4季的增幅平均為5.7%，高於上次預估的4.5%。

高盛 貨幣 義大利

上一則

圖輯／濃煙漫天 家破人亡 烏境戰火 看不見句點

延伸閱讀

禽流感+戰爭 美雞蛋價批發價漲200% 法國漲69%

禽流感+戰爭 美雞蛋價批發價漲200% 法國漲69%
台若入印太經濟架構 東南亞國家憂中國反應

台若入印太經濟架構 東南亞國家憂中國反應
亞馬遜、字母等無人機宅配服務 在美國上線

亞馬遜、字母等無人機宅配服務 在美國上線
長程輪擱淺美國東岸逾月 終於脫困浮起

長程輪擱淺美國東岸逾月 終於脫困浮起

熱門新聞

紐約市警方12日傍晚公布布魯克林地鐵槍殺案的凶嫌法蘭克．詹姆斯(Frank James)，正全力追捕中。(紐約市警局)

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

2022-04-12 19:49
案發後大批警員和消防員在現場展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

2022-04-12 22:16

房貸利率逾5% 買家嚇跑 降價求售賣家增多

2022-04-11 06:13
房地產專家說，目前房市的榮景無法永遠持續，也許很快就會降溫。(美聯社)

房貸利率走高 失去套現良機？ 屋主急著求售

2022-04-11 06:15
圖為曼哈頓民眾在街頭購買食品。(Getty Images)

糧食券「額外補貼」叫停 物價飆漲之際 4000萬人受衝擊

2022-04-16 10:11
開發商瞄準退休的嬰兒潮世代，在各州開發退休社區，退休者不必老遠搬到佛州或亞利桑納州了。(美聯社)

退休想住哪？嬰兒潮養老 偏愛都市豪宅

2022-04-11 02:25

超人氣

更多 >
谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰

谷愛凌展鋼琴才華 背後擁抱他竟引發粉絲罵戰
劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞
烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」

烏克蘭馬立波淪陷 俄軍恐將「過濾人口、抓男丁從軍」
工作移民綠卡6.6萬名額作廢 親屬移民14萬名額轉今年

工作移民綠卡6.6萬名額作廢 親屬移民14萬名額轉今年
影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光

影／賓州匹茲堡驚傳大規模槍擊 釀2死11傷現場畫面曝光