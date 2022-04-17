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澤倫斯基邀馬克宏訪烏 親自見證俄軍種族滅絕行動

中央社基輔17日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

拜登總統指控俄羅斯對烏克蘭人犯下種族滅絕後，遭法國總統馬克宏公開反對。烏國總統澤倫斯基對此表示，他已邀請馬克宏訪烏，親眼見證俄軍「種族滅絕罪」的證據。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在15日錄製、今天播出的專訪中告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我昨天才與他（馬克宏，Emmanuel Macron）通話。我想讓他明白，這已超越戰爭，成為『種族滅絕』。我邀請他來訪，若有機會，他將來到烏克蘭親眼見證，我相信屆時他就會了解。」

澤倫斯基還說，他認為拜登總統也會在某個時間點訪烏，儘管白宮官員先前稱他們暫無相關計畫。

馬克宏正準備在本月24日總統大選第二輪投票中，與極右派領袖瑪琳．雷朋（arine Le Pen）一決高下。

馬克宏14日接受法國藍色電台（France Bleu）專訪時強調，「每個字彙都有特定含義，務必要小心使用。因為我的職責是協助恢復（烏克蘭）和平，至少也要阻止這場戰爭」；他並說，自己希望避免「口舌之爭」。

當時馬克宏還說，在當前情況下，使用「種族滅絕」一詞最好要「小心謹慎」，特別是「烏克蘭人和俄羅斯人有如兄弟之邦」。

隨後澤倫斯基對馬克宏的說法表示譴責，還稱這番言論讓烏克蘭人感到「非常痛苦」。

馬克宏 烏克蘭 澤倫斯基

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