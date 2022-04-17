放棄與俄共存與合作 美歐擬長期孤立莫斯科

美國與歐洲盟友正制定一份針對俄國的新長期戰略，圖為克里姆林宮東側塔樓。(Getty Images)

華盛頓郵報報導，美國及其歐洲盟友正制定一份針對俄國 的新長期戰略，從國防、金融、貿易、國際外交等所有層面積極削弱與長期孤立俄國，不再嘗試與俄國共存合作。此舉也代表西方世界將重新對俄採用圍堵政策，如同過去處理與蘇聯關係。

報導指出，西方陣營正持續修訂幾份具深遠影響力、將在未來幾個月提出的文件。拜登 總統依法應於去年提出的首份國安戰略報告仍未完成，修改後內容恐跟原先預期將幾乎完全聚焦中國明顯不同。五角大廈上月交予國會的「國防戰略報告」中，將「俄國對歐洲的挑戰」與中方威脅並列為優先國防目標。

北約也將提出2010年以來首份戰略概念文件，將於6月馬德里峰會公布。當年北約曾表示尋求與俄國建立「真正的戰略夥伴關係」，如今北約秘書長史托藤柏格說，「過去我們積極尋求與俄國有意義對話，現在這已非北約的選項」。

歐盟也在擬訂計畫，今年將把對俄國天然氣依賴減少三分之二，並於2030年前全面停止俄國化石燃料進口。此外，許多歐洲國家宣布大幅增加軍費支出，芬蘭和瑞典料將在六月北約峰會前申請加入。

拜登8日簽署終止與俄國正常貿易關係的制裁法案，聯合國大會7日也投票決定暫停俄國在人權理事會的成員資格。

很少西方領袖願意冒險猜測烏克蘭 危機將於何時以及如何結束。美國前駐俄大使和北約前副秘書長佛希保說，這些打算做出的改變，「在我們知道這場衝突如何結束前無法完全定案」。但對俄長期戰略仍在制定中，即使這些盟國已透過升級制裁、軍援烏克蘭以及向北約東側增兵來解決眼前危機。根據領袖公開聲明以及多名美國和盟國官員說法，當中許多措施預計料將永久實施。

白宮國安顧問蘇利文10日接受NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）專訪時說：「我們最終希望看到一個自由獨立的烏克蘭、一個被削弱與孤立的俄羅斯，以及一個更強大、更團結、更堅定的西方。」