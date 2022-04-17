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不甩俄投降要求 烏克蘭總理：馬立波烏軍仍在戰鬥

烏克蘭安全局公開通話錄音：俄兵認轟自家領土栽贓烏國

俄軍最後通牒時限已過 烏克蘭軍死守馬立波

編譯羅方妤／即時報導
親俄部隊車輛12日在烏克蘭南部戰略港市馬立波亞速煉鋼廠附近道路行駛。路透
親俄部隊車輛12日在烏克蘭南部戰略港市馬立波亞速煉鋼廠附近道路行駛。路透

俄國國防部17日公開勸降，要求仍堅守烏克蘭南部港市馬立波的烏軍放下武器，就能保住一命。但投降時限已過，烏克蘭守軍不為所動。紐約時報報導，俄軍即將拿下這個戰略要地，烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄軍若在馬立波進行屠殺軍民暴行，雙方和談就將破局。

俄國稍早宣稱俄軍已清除城內守軍拿下馬立波，但路透無法證實這項說法。莫斯科當局表示，烏軍和外籍戰士等殘餘勢力，現在都困在馬立波亞速煉鋼廠。這是歐洲最大煉鋼廠之一，位置能俯瞰亞速海，內部擁有蜿蜒如迷宮的鐵軌和高爐。

俄國國防部聲明表示：「考量到亞速煉鋼廠悲慘情勢，及純粹基於人道主義原則，俄國武裝部隊提議，自莫斯科時間17日清晨6時起，讓這些民族主義陣營好戰人士和外籍傭兵停止所有敵對行為。俄方保證放下武器者皆可活命。」

俄方給予7小時期限，要求守軍在莫斯科時間17日下午1時（美東時間17日上午6時）之前投降。但時限已過，守軍並無投降跡象。

儘管如此，紐約時報說，俄軍很快就會拿下整個馬立波，澤倫斯基在演說中也承認此事。他說，烏軍現在只控制馬立波一小部分，兵力只有圍城俄軍的六分之一。他指控俄軍想要消滅當地所有人，並警告俄軍若屠殺軍民，將摧毀已陷入僵局的烏俄和談，「我們不拿我們的領土或人民作為談判籌碼」。

澤倫斯基16日表示，當前馬立波依然處於「非人道」的處境，因為俄國「有意摧毀那裡的一切」。

馬立波是俄烏衝突中交火最激烈且人道災難最慘重地區，兩個月的圍城戰導致成千上萬人喪生，數萬居民躲在環境惡劣的地下避難所。

俄軍若占領馬立波，將是2月24日侵烏以來拿下的第一座主要城市，並將打通烏克蘭南部連接烏東頓巴斯地區與克里米亞的走廊。不過，守軍在糧彈兩缺情況下仍堅守近兩個月，凸顯俄軍在烏克蘭面臨的硬仗。

在烏克蘭其他城市，基輔17日仍傳出遭俄國飛彈攻擊的爆炸聲，第二大城哈爾科夫遭砲擊，至少5死13傷。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

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烏克蘭第2大城哈爾科夫連遭空襲 至少5死13傷

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