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將俄列入「支持恐怖主義國家」？美方的「經濟核選項」

編譯李京倫／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基要求美將俄國列為「支持恐怖主義國家」。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基要求美將俄國列為「支持恐怖主義國家」。（美聯社）

華盛頓郵報16日報導，烏克蘭總統澤倫斯基要求美國總統拜登將俄國列為「支持恐怖主義國家」，這是美國所能實施最有力、影響最廣的制裁之一。

●仍與俄貿易將面臨經濟懲罰

美國國務院要把一國列入支持恐怖主義國家名單，須確認這個國家多次支持國際恐怖活動。列入名單會啟動多項懲罰，包括禁止接受美國援助、禁止購買軍民兩用物品等，並使這個國家與世界銀行等美國主導國際金融機構互動困難得多。

俄國被指在外國暗殺異議人士與間諜，以及支持美國指控犯下謀殺、性侵和刑求的烏克蘭分離主義者，都可能符合國務院支持恐怖主義國家的標準。

俄國列入名單後，數十個仍與俄國貿易的國家將面臨經濟懲罰，俄國政府在美資產也將遭凍結。

●現有四國都是邊緣國 不比俄

美國過去50年很少把國家列入名單。目前名單上只有四國：古巴、北韓、伊朗與敘利亞，沒有一個的地緣政治影響力和軍力比得上俄國。

冷戰期間，即使蘇聯於1970至1980年代支持一些被視為執行恐怖主義的組織，美國也未將蘇聯列為支持恐怖主義國家。

一些觀察家說，把俄國列入名單，只會讓俄國更想拖長戰爭，妨礙美國外交。

美國國務院前官員布拉札基思熟知美國將一國列為恐怖主義支持國的效應，他在近期一篇文章中寫道：「把俄羅斯列入恐怖主義支持國黑名單，是經濟上的核選項。」

●政權更迭 名單成員也會除名

有，通常是在美國政治氛圍出現重大變化，或列入名單的國家發生政權更迭等非比尋常事件時。伊拉克獨裁者海珊2003年被推翻之後，美國就將伊拉克除名。利比亞曾在名單上，2005年左右成為西方反恐盟友才被除名。

美國前總統歐巴馬政府曾試圖與古巴關係正常化，因此2015年將古巴從黑名單移出，但繼任者川普扭轉此1決定，任期尾聲再度將古巴列入。

蘇丹2020年底才從黑名單除名，因為當時川普政府想促成以色列與阿拉伯國家改善關係。蘇丹被除名後就與以色列建交。

俄國 古巴 國務院

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