英媒：莫斯科號沉沒 艦上疑有核彈恐釀「斷箭」事故

俄羅斯的「莫斯科號」爆炸後沉沒。美聯社

俄羅斯的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）昨天爆炸後沉沒，分析家和專家今天警告，船上可能載有核彈 頭。一名俄國 流亡人士說，恐有超過400名官兵隨船一起沉入海裡。

烏克蘭 方面昨天先聲稱以兩枚巡弋飛彈擊中這艘蘇聯時代的飛彈巡洋艦，莫斯科號隨後在塞凡堡（Sevastopol）港口附近沉沒。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，位於烏克蘭利維夫（Lviv）一所軍事智庫的主任薩慕斯（Mykhailo Samus）、「黑海新聞」（Black Sea News）編輯克利孟科（Andriy Klymenko），以及烏克蘭「國防快報」（Defence Express）相繼警告，莫斯科號可能載有兩枚可安裝在P-1000「航艦殺手」飛彈上的核彈頭。

若他們所言屬實，這兩枚核彈頭沉入黑海，恐怕會引發「斷箭」（Broken Arrow）事故；這是美國軍方用語，意指與核武有關且可能致命的意外事件。

克利孟科呼籲土耳其、羅馬尼亞、喬治亞、保加利亞等其他黑海國家積極要求解釋，問清楚「這些核彈頭現在在哪裡？（船上）彈藥爆炸時，這些核彈頭又放在哪裡？」

此外，俄國流亡人士波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）表示，目前510名官兵中僅找到58人，令人更加懷疑其餘452人已隨船沉入海裡，這對已飽嘗打擊的俄軍來說又是一項慘痛損失。波諾馬瑞夫是因反對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2014年併吞克里米亞（Crimea）而離開祖國。

俄方聲稱莫斯科號所有官兵都「成功撤離」，但晚間在塞凡堡拍攝的影片顯示，據稱屬於官兵們的數十輛車仍停在港口，沒人回來把這些車開走。

莫斯科號沉沒，除了可供烏克蘭大肆宣傳勝利之外，對俄國也產生實際影響。這艘戰艦作為旗艦，應負有協調黑海其他船艦行動的任務，如今艦沉，可能導致已很混亂的俄軍指揮系統更無章法。

當其他俄艦發射巡弋飛彈攻擊烏克蘭城市和軍事基地時，莫斯科號也可利用防空飛彈提供掩護。莫斯科號沉沒，會讓其他俄艦更易受到烏克蘭飛機或無人機的襲擊。

烏克蘭媒體還提到一些謠言，指稱俄國黑海艦隊司令海軍上將奧西波夫（Igor Osipov）已被逮捕，使得俄軍因這次入侵烏克蘭連連挫敗而陷獄的名單又添一人。

俄裔以色列籍商人涅夫茲林（Leonid Nevzlin）昨天說，有20名俄軍將領因烏克蘭戰爭挫敗而被捕，還有150名聯邦安全局（FSB）官員因提供有關烏克蘭國防的錯誤資訊而失去自由。涅夫茲林因不見容於蒲亭，於2003年逃離俄羅斯。

涅夫茲林還聲稱，俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）罹患嚴重心臟病，在遭人意圖暗殺未遂後，就住進加護病房。