俄羅斯致函美國：軍援烏克蘭火上澆油 後果難料

俄羅斯12日對美國等軍援烏克蘭的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。路透

華盛頓郵報報導，俄羅斯 12日對美國等軍援烏克蘭 的國家發出外交照會，稱美國和北約（NATO）向烏克蘭運送最敏感的武器系統，為俄烏衝突火上澆油，將對區域和國際安全帶來無法預測的後果。

根據華郵取得的外交照會副本，俄方在這封正式的外交書信中表明，「最敏感的武器系統」指的是，據信西方國家沒有提供給烏克蘭的「多管火箭系統」；俄烏戰爭爆發至今，美國數度提供刺針飛彈與標槍飛彈援烏。

俄國 在信中還指控北約施壓烏克蘭放棄和談，以及華府施壓外國，要求他國提供蘇聯時代武器給烏克蘭，並停止與俄羅斯的軍事與技術合作。

華郵引述照會內容報導，「我們呼籲美國與盟國停止對烏克蘭不負責任的軍事化，這意味著對區域和全球安全造成無法預測的後果。」

俄羅斯外交部15日透過官媒證實此事；中情局（CIA）前俄羅斯部門主任畢比（George Beebe）表示，俄羅斯此舉是在警告西方國家，別以為軍援烏克蘭不會面臨報復。

畢比說，問題在於俄國不只瞄準烏克蘭境內的武器部署，是否還包括轉運美國物資的烏克蘭周邊國家；若俄和戰爭初期一樣莽撞，俄羅斯涉足北約領土干擾運輸的攻擊將機會大增。

據報導，這封外交照會的落款日期為12日，名為「俄羅斯關切對基輔政權的武器與軍事裝備之大量供應。」透過駐華府俄羅斯大使館遞交至美國國務院。

美國總統拜登13日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話後，宣布總價8億美元、包含裝甲車與直升機等重型武器的對烏軍援。

紐約時報報導，這封外交照會與俄羅斯公開威脅的態度一致，並未引發白宮過多關注，而是在國防部和情報部門廣泛討論，「無法預測的後果」是否包含在武器送到烏克蘭人手上前，直接北約領土上動手。

紐時報導，俄國專家近日紛紛籲俄攻擊烏克蘭的公路和鐵路阻止武器運輸，稱「火車和鐵路必須一起被摧毀」；俄國軍事專家表示，就武器交付一事，美國和西方國家似乎正在測試俄國底線。

俄羅斯副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，俄國將嚴厲壓制美國與西方國家拖慢俄「特殊行動」和增加俄國損失的意圖；若載運武器的北約運輸工具跨境到烏克蘭，將被視為合法軍事打擊目標。

紐時報導，北約交付軍武給烏克蘭人，其運輸工具不太可能進入烏國境內，但雷雅布可夫的警告升高俄國攻擊北約的擔憂。

在照會信件曝光前，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）就表示，若俄為阻止軍援運輸侵犯北約領土，就構成北約啟動集體防禦的條件，將徹底改寫遊戲規則。